Суд ухвалив вирок Пушиліну: скільки отримав ватажок "ДНР"

Йому призначили максимальне покарання

Суд ухвалив вирок ватажку незаконно створеної на території Донеччини так званої "ДНР" Денису Пушиліну. Йому інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційну діяльність.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора. Зазначається, що засудженому призначено максимальне покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори Донецької обласної прокуратури у суді довели, що у вересні 2022 року очільник псевдореспубліки скликав та провів позачергове засідання фейкової ради "ДНР". На зборах нелегітимний депутатський корпус ухвалив так званий закон "про референдум ДНР з питання входження до складу РФ".

У ОГП підкреслили, що у подальшому ватажок "ДНР" неодноразово наголошував у підконтрольних медіа на необхідності приєднання тимчасово окупованої території Донецької області до РФ. Тим самим закликав до захоплення РФ території України.

Зрештою, на підставі підписаного "головою" нікчемного акту на тимчасово окупованих територіях під контролем озброєних військових рф проведено незаконне "народне волевиявлення". 30 вересня 2022 року засуджений підписав із президентом держави-агресора "договір" про входження квазіреспубліки та нових окупованих територій Донецької області до складу федерації нібито на правах суб’єкта.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року до 15 років позбавлення волі засуджено окупаційного "губернатора" Херсонщини Володимира Сальдо. Його визнано винним у держзраді, колабораціонізмі та запереченні збройної агресії РФ проти України.