Знает, откуда готовится нападение

Российский коллаборант владимир сальдо выделился очередным абсурдным заявлением о вероятной провокации со стороны Украины. По его мнению, Киев готовит удар по территории Польши, в котором затем обвинит россию.

Такое мнение так называемый "губернатор Херсонской области" озвучил в интервью российскому журналисту Ивану Панкину. Представитель пропагандистских СМИ удивился не на шутку, как и интернет-пользователи, которые высмеяли слова коллаборанта.

Видео с фрагментом интервью, в котором сальдо подчеркнул, что якобы удары будут нанесены по военным базам Польши, активно распространяется по сети.

Он отметил, что Украина будет "атаковать" дальнобойными ракетами, полученными от НАТО. Сейчас наше государство якобы перерабатывает их на меньший радиус действия, чтобы ударить по соседней стране, и наносит на них маркировку россии.

"Я знаю, что режим Зеленского готовит удар по базам в Польше. Сейчас они перерабатывают дальнобойные ракеты, которые НАТОвцы дали, специально наносят российскую маркировку, чтобы ударить по Польше и обвинить россию", — издал скандально известный коллаборант.

Пользователи сети высмеяли абсурдные слова сальдо, отметив, что он забыл выпить таблетки перед эфиром и "8 лет бомбили Польшу".

Пишут люди и о том, что сальдо наверняка думаю, если на ракету Storm Shadow нанести надпись "Калибр", то никто не поймет, что это за боеприпас на самом деле.

Напомним, "Телеграф" писал, что владимир сальдо был назначен "губернатором" Херсонской области после того, как россияне провели на оккупированных территориях Украины спектакль, который должен имитировать выборы "глав новых регионов".