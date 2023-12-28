Что ждет Россию после очередных "выборов" Путина: тотальная мобилизация на войну, рост цен и коллапс экономики

У Кремля и россиян в любом случае уже начинаются большие проблемы, дальше будет только хуже, а число жертв войны в РФ станет еще больше

Пока мир борется с гибридным влиянием России на всех уровнях, предстоящие так называемые "выборы" 2024 года в стране-агрессорке вызывают особое внимание. Потенциальные последствия псевдовыборов заставили многих задуматься о том, в каком направлении будет двигаться РФ, если Путин в очередной раз "победит". Многих волнует вопрос, находится ли соседняя страна на грани абсолютного тоталитаризма с точки зрения управления и индивидуальных свобод?

За время правления Владимира Путина Россия подверглась значительным преобразованиям, как внутри страны, так и на мировой арене. Ее руководство характеризуется узурпацией власти, агрессивной внешней политикой и сложной сетью контроля над различными аспектами российского общества.

Помимо указанного, ряд внутренних и внешних факторов способствуют тому, что ситуация может еще более усугубиться.

"Телеграф" проанализировал основные тенденции внутри РФ и постарался найти ответ на вопрос – что все-таки ждет Россию после "выборов", назначенные на март-2024.

Эрозия демократических институтов внутри РФ?

По мнению некоторых экспертов, с каждым следующим сроком на президентском посту Путин ведет более жесткую и нонконформистскую политику. Этому способствует последовательная концентрация всей полноты государственной власти, а также получение абсолютного контроля над финансовыми потоками страны и над внутрироссийским информационным пространством в одних руках.

Околовоенная политика дала де-факто возможность полностью разобраться с либеральной оппозицией. Сейчас большинство российских оппозиционеров находятся либо в тюрьме (например, Алексей Навальный, Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, Андрей Пивоваров), либо в эмиграции. Любые независимые инициативы внутри страны сразу же подавляются с помощью силовиков и финансовых органов, необходимость чего обосновывают населению путинские СМИ.

Типичной жертвой путинского режима стала журналистка из Ржева Екатерина Дунцова, которая выдвинула свою кандидатуру на участие в президентских выборах. Следует отметить, что Дунцова выступает за демократические реформы и прекращение боевых действий в Украине. Сразу после того, как она объявила о намерении баллотироваться, ее вызвали в прокуратуру, а затем заблокировали ей счет в банке, куда она собирала пожертвования на предвыборную кампанию.

После этого прокремлевские СМИ распространили фейк о том, что ее "финансирует беглый олигарх Михаил Ходорковский", при чем без каких-либо доказательств. То есть против независимого кандидата сразу же применили все три составляющие путинской власти: репрессивные органы, подконтрольные финансовые учреждения и пропагандистские государственные СМИ.

В свою очередь команда Навального прямо называет "выборы" – референдумом по одобрению жесткой внутренней политики и войны в Украине. О чем говорится в заявлении на сайте кампании "Россия без Путина" Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). По мнению активистов, результаты выборов очевидно будут подделаны, но Путину они нужны для убеждения внутренней аудитории в огромной поддержке. Напомним, именно так всегда поступали диктаторы тоталитарных режимов – невзирая на реальную низкую поддержку общества, они рисовали себе 90-100% голосов избирателей. Что следует ожидать и на "выборах" 2024 года.

Сфальсифицированная победа должна продлить полный карт-бланш общества Путину на его любые социально-политические решения. Но какие именно?

Социально-политические решения, которые последуют после выборов

Необходимость выхода из тупика в Украине при сохранении так называемых "целей СВО" очевидно побудит Путина продолжить наступательные операции. Но, ввиду больших потерь техники и неспособности наладить ее производство в нужных масштабах, ситуация вынудит полагается только на человеческий ресурс. Опыт 2022-23 годов показал, что метод продавливания украинских позиций путем постоянных штурмов малыми пехотными группами пока еще дает определенный результат. Именно так удалось пробиться в агломерации Северодонецк-Лисичанск, Соледар-Бахмут, что и продолжается на данный момент возле Авдеевки.

Метод вроде бы действенный, но чреват огромными потерями личного состава. Следует учесть, что операции по захвату указанных населенных пунктов – это скорее тактический уровень. В ходе каждой из них было потеряно по разным оценкам от 20 до 40 тис. только убитыми. Но для захвата Киева, Харькова, Днепра, Запорожья нужно куда больше людей – для стратегических натуральных операций при таком низком уровне поддержки российских оккупационных войск в Украине требуются миллионы людей. И Путин, вероятно, намерен их получить.

Поэтому, скорее всего, после выборов будет оглашена всеобщая мобилизация. Она затронет всех – каждая семья отдаст одного-двух человек. При том, что согласно статистике потерь в Украине, домой вернется далеко не каждый, а вернется здоровым и вовсе почти никто.

Конечно, мобилизация нарвется на небывалое сопротивление общества, поэтому сразу же будет сделан и второй шаг, в частности будет запущен маховик репрессий с использованием ярлыка "предатель родины". Борьба с врагами народа может набрать темпы сталинского террора 30-их, ведь Путина внутри страны уже некому будет остановить.

Террор коснется не только обычных граждан, пострадают также те, кто находится "у руля". Тревожные сигналы о будущих кадровых чистках уже поступают из Кремля. Например, издание "Медуза", ссылаясь на правительственных и кремлевских чиновников, а также высокопоставленных единороссов, утверждает, что первым "под нож" пойдет заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Скорее всего, это неспроста, ведь по мнению источников "Медузы", Кириенко не справился с доверенными ему вопросами внутренней политики и кураторства "Л/ДНР".

Следует отметить, что Кириенко в прошлом — либерал. В 1999 году он стал одним из основателей "Союза правых сил" (СПС) вместе с ненавистным Кремлю Борисом Немцовым. В 1999 Кириенко принял участие в выборах мэра Москвы. Тогда его агитационная кампания сосредоточилась на продвижение убеждений, что он "человек против системы", выступающий "против чиновничьего вымогательства", – сообщало BBC.

Политолог Аббас Галлямов в 2016-м характеризовал Кириенко как чиновника, "явно невписывающегося в идеологический мейнстрим последних лет", сообщало "РБК". Соратник Немцова открыто отстаивал либеральные принципы. Но стране и партии Путина после нелегитимных выборов-2024 такие люди попросту не будут нужны. Спрос падет на палачей, доносчиков, и тех, кто будет молчать, а Кириенко не из таких. Возможно, именно благодаря таким как он, Россия до 2024 года не скатилась в сталинский тоталитаризм, но уже скоро его и ему подобных политиков уберут.

Высокую вероятность скатывания в тоталитаризм подтверждают также экономические данные.

Экономический фактор склонения к тоталитаризму

Пятый срок президентства Путина на фоне экономических и социальных проблем, вызванных предыдущими каденциями его правления, никак не сможет изменить ситуацию к лучшему. А тут еще затяжная война и санкции. Что интересно, российская пропаганда создала образ Путина как небывалого государственника, основываясь на первом сроке его правления. И, действительно, после застоя 90-х, экономика России в начале 2000-х показывала позитивную динамику. По мнению бывшего главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития Сергея Гуриева, Путин мог войти в историю как новатор, если бы ушел после первого срока.

В интервью блогеру Юрию Дудю он акцентировал внимание на том, что Путин в начале своего правления провел ряд реформ: земельную реформу, которая ввела собственность на землю; реформу дерегулирования, устранившую бюрократические барьеры, в том числе для малого бизнеса; налоговую реформу, когда появился подоходный 13%-ный налог; пенсионную реформу; реформу рынка страхования, когда была создана система страхования вкладов, после чего развились частные банки и система розничного кредитования – именно тогда снизилась инфляция. Но после окончания процесса устранения непутинских олигархов и захвата всех финансовых потоков друзьями и родственниками Путина, получения контроля над СМИ и силовиками, президента РФ как подменили.

Сейчас же экономика РФ утратила былые темпы роста, в основном из-за всеобщей коррупции, инфляции, беспрецедентных санкций за вторжение в Украину. В 2023 экономика России приблизилась к дефолту, чему поспособствовало, в основном, снижение нефтегазовых доходов на 26,3%: с 9,8 трлн рублей янв-окт 2022 года до 7,2 трлн рублей янв-окт 2023-го, согласно данным Минфина РФ. Эти факторы спровоцировали дефицит бюджета в размере 1,6 трлн рублей, даже при урезании расходов на 2,6 трлн рублей в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Согласно закону о Федеральном бюджете, дефицит бюджета в 2024 году заложен также на уровне 1,6 трлн рублей. При том, что в данном случае не учитывается будущая возможная мобилизация, которая еще больше повысит расходы – государство заберет у экономики миллионы рабочих рук, которых та же экономика будет вынуждена удерживать: платить зарплаты, пособия и компенсации, разовые выплаты, обувать, кормить, а война дело не дешевое.

И, когда граждане в полной мере ощутят дефицит бюджета в виде задержек зарплат и социальных выплат, гиперинфляции в виде резкого повышения цен, тогда появится очень много вопросов к власти. Страну, возможно, охватит серия митингов и демонстраций, на которых будут подниматься острые вопросы дефолта и принудительной мобилизации. На что власти ответят обычным им способом — полицейским беспределом, разгоном демонстрантов и судебными сроками активистам. Удобней всего "закрыть рты" – назвать активистов предателями родины. Также любые посты в соцсетях, дискредитирующее политику Кремля, будут достаточным доводом для судебных решений. Разве не аналогичным способом в наши дни отправляют за решетку всех неугодных жителей РФ за якобы дискредитацию российской армии? Страну всегда лихорадит после экономических невзгод, а тут еще снижение доходов от главного источника – нефти и газа. Вот вам и экономический фактор, приведший к тоталитарным решениям.

В завершении

Очевидность установления абсолютного тоталитаризма в России после выборов 2024 года доказывает нынешняя ситуация с пренебрежением принципами демократии, прав и свобод граждан, амбиции Путина, нацеленные на захват Украины любой ценой, невзирая на потери личного состава и даже экономические кризисы, которые вынудят диктатора еще более ужесточить режим для подавления инакомыслия.

Мир будет пристально следить за развитием событий в России, понимая, что выбор, сделанный после выборов, не только определит будущее страны, но и будет иметь далеко идущие последствия для глобальной геополитики и борьбы между демократией и авторитаризмом. Все же по состоянию на декабрь-2023 еще остается надежда, что стойкость, сопротивление и борьба российского народа против путинского режима вместе с коллективными усилиями международного сообщества направят РФ на путь демократии и индивидуальных свобод.

Как сообщалось, недавно финансовый аналитик Виталий Шапран предрекал катастрофу экономике россии, и путину по этой причине давно стоило забыть об Украине.

Также "Телеграф" писал, почему загнанному Путину в России грозит переворот.