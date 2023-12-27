Укр

Путина убьют свои же: в пророчестве Ванги нашли год смерти президента РФ

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Вероятно, Владимиру Путину осталось жить не долго Новость обновлена 27 декабря 2023, 21:34
Вероятно, Владимиру Путину осталось жить не долго. Фото kremlin.ru

Слепая провидица Ванга перед смертью рассказала, что ждет мир в 2024 году

В середине осени сеть всколыхнула новость о том, что президент РФ Владимир Путин умер. Однако позже диктатор появился на публике и развенчал фейк о своей кончине. Но в следующем году жизнь российского президента может оборваться по-настоящему.

Именно на 2024 год его смерть предсказала известная болгарская провидица Ванга, пишет Nypost. И хотя Ванга умерла еще 26 лет назад, когда ей было 85 лет, последователи экстрасенса говорят, что у нее еще есть множество предсказаний на 2024 год, поскольку она делала пророчества перед смертью.

Одно из семи пророчеств — это смерть Путина. По словам Ванги, его убьет "один из соратников и соотечественников", но кто именно это будет провидица не уточняла.

Остальные ее предсказания на 2024 год говорят о:

  • всплеске терроризма в Европе;
  • большом количестве климатических катастроф и даже повышении уровня радиации;
  • экономическом кризисе;
  • кибератаках на электросети и водоочистные сооружения;
  • технологической революции;
  • изобретении лекарство от рака и от болезни Альцгеймера.

Стоит отметить, что прогноз Ванги о смерти российского диктатора далеко не первый. Известный украинский астролог Влад Росс уверяет, что у Путина последняя стадия рака и его кончины осталось ждать недолго.

А французский прорицатель Нострадамус и вовсе предсказывал, что Путин умрет в 2022 году в бурную ночь, когда будет находиться в морском круизе, и в него ударит молния. Но это пророчество, как мы видим, не сбылось.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Путин озвучил масштабные планы насчет Донецкой и Луганской областей. По его словам, ближайшие десять лет станут для России "десятилетием большой стройки".

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#Владимир Путин #Ванга #Смерть