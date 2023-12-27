Путіна вб’ють свої ж: у пророцтві Ванги знайшли рік смерті президента РФ

Сліпа провидиця Ванга перед смертю розповіла, що чекає світ у 2024 році

У середині осені мережа сколихнула новину про те, що президент РФ Володимир Путін помер. Однак пізніше диктатор з’явився на публіці та розвінчав фейк про свою кончину. Але наступного року життя російського президента може обірватися по-справжньому.

Саме на 2024 його смерть передбачила відома болгарська провидиця Ванга, пише Nypost. І хоча Ванга померла ще 26 років тому, коли їй було 85 років, послідовники екстрасенсу кажуть, що вона ще має безліч передбачень на 2024 рік, оскільки вона робила пророцтва перед смертю.

Одне із семи пророцтв — це смерть Путіна. За словами Ванги, його вб’є "один із соратників та співвітчизників", але хто саме це буде провидицею не уточнювала.

Інші її прогнози на 2024 рік говорять про:

сплеск тероризму в Європі;

велику кількість кліматичних катастроф і навіть підвищення рівня радіації;

економічну кризу;

кібератаки на електромережі та водоочисні споруди;

технологічну революцію;

винахід ліки проти раку та від хвороби Альцгеймера.

Варто зазначити, що прогноз Ванги про смерть російського диктатора не перший. Відомий український астролог Влад Росс запевняє, що у Путіна остання стадія раку та його смерті залишилося чекати недовго.

А французький віщун Нострадамус і зовсім передбачав, що Путін помре 2022 року в бурхливу ніч, коли перебуватиме в морському круїзі, і в нього вдарить блискавка. Але це пророцтво, як бачимо, не справдилося.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Путін озвучив масштабні плани щодо Донецької та Луганської областей. За його словами, найближчі десять років стануть для Росії "десятиліттям великого будівництва".