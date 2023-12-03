"Королева ДНР" оконфузилась рекламой сосны к зимним праздникам (фото)
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Мисс "ДНР" пригласили в магазин с дешевыми товарами
Недавно знаменитость Алина Андриевская из оккупированного Донецка, известная как "мисс ДНР", прорекламировала сосну до Нового года и попала в скандал. Алину пригласили в магазин с дешевыми товарами, где она по традиции попробовала себя в роли рекламного агента.
Звезда выложила новый материал в TikTok, она опустилась до отвратительных пошлых комментариев. Соответственно, реклама сработала как антиреклама.
"Красавица" с конфетой на палочке, которую держала у рта, размышляла, лизнуть ей или приобрести сосну. Вся эта реклама носила примитивный характер.
"Лизну или сосну? Я даже немного растерялась, что же выбрать", – задумалась Андриевская.
Заметим, что рекламу искусственных 60-сантиметровых деревьев женщина осуществляла в одном из магазинов оккупированной Донецка.
Подписчики с отвращением отреагировали на звезду:
- "Я теперь спать не буду после этой фразы"
- "Я в шоке"
- "И это говорит мама дочери"
- "Выбирай то, за что больше заплатят".
Ранее "Телеграф" писал, что видео с "донецкой королевой красоты", как называет себя победительница конкурса красоты "Мисс ДНР", собирает море смешных отзывов среди украинцев. Женщину не воспринимают всерьез.