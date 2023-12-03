"Королева ДНР" оконфузилась рекламой сосны к зимним праздникам (фото)

Мисс "ДНР" пригласили в магазин с дешевыми товарами

Недавно знаменитость Алина Андриевская из оккупированного Донецка, известная как "мисс ДНР", прорекламировала сосну до Нового года и попала в скандал. Алину пригласили в магазин с дешевыми товарами, где она по традиции попробовала себя в роли рекламного агента.

Звезда выложила новый материал в TikTok, она опустилась до отвратительных пошлых комментариев. Соответственно, реклама сработала как антиреклама.

"Красавица" с конфетой на палочке, которую держала у рта, размышляла, лизнуть ей или приобрести сосну. Вся эта реклама носила примитивный характер.

"Лизну или сосну? Я даже немного растерялась, что же выбрать", – задумалась Андриевская.

Заметим, что рекламу искусственных 60-сантиметровых деревьев женщина осуществляла в одном из магазинов оккупированной Донецка.

"Красавица" рекламировала искусственные деревья

Подписчики с отвращением отреагировали на звезду:

"Я теперь спать не буду после этой фразы"

"Я в шоке"

"И это говорит мама дочери"

"Выбирай то, за что больше заплатят".

Ранее "Телеграф" писал, что видео с "донецкой королевой красоты", как называет себя победительница конкурса красоты "Мисс ДНР", собирает море смешных отзывов среди украинцев. Женщину не воспринимают всерьез.