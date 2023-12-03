"Королева ДНР" осоромилась рекламою сосни до зимових свят (фото)

Міс "ДНР" запросили до крамниці з дешевими товарами

Нещодавно блогерка Аліна Андрієвська з окупованого Донецька, яка відома як "міс ДНР", прорекламувала сосну до Нового року та потрапила у скандал. Аліну запросили до крамниці з дешевими товарами, де вона за традицією спробувала себе в ролі рекламного "агента".

Зірка виклала новий матеріал в TikTok, вона опустилася до огидних вульгарних промов. Відповідно реклама спрацювала як антиреклама.

"Красуня" з цукеркою на паличці, яку тримала біля рота, розмірковувала, лизнути їй чи придбати сосну. Уся ця реклама мала примітивний характер.

"Лизну чи сосну? Я навіть трохи розгубилася, що ж обрати", – замислилася Андрієвська.

Зауважимо, що рекламу штучних 60-сантиметрових дерев жінка здійснювала в одній з крамниць окупованої Донеччини.

"Красуня" рекламувала штучні дерева

Підписники з огидою відреагували на зірку:

"Я тепер спати не буду після цієї фрази"

"Я в шоці"

"І це каже мама дочки"

"Обирай те, за що більше заплатять".

Раніше "Телеграф" писав, що відео з "донецькою королевою краси", як називає себе переможниця конкурсу краси "Міс ДНР", збирає море смішних відгуків серед українців. Жінку не сприймають серйозно.