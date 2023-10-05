"Фредді Крюгер, це ти?": нове відео з "міс ДНР" з величезними губами викликало сміх серед українців

Донецька Мукла знову зганьбилась

Нове відео з "донецькою королевою краси", як називає себе переможниця конкурсу краси "Міс ДНР" у 2021 році, збирає море смішних відгуків серед українців. Великогуба "Мукла" (так само називає себе дівчина) знову не залишила нікого байдужим.

Жінка, яка повністю переробила свою зовнішність і збільшила губи до неприродних розмірів, дала інтерв’ю журналістові на ім'я Кирил Сіріус. З ним Мукла ділиться спогадами про дитинство та шлях, який вона пройшла, щоб досягти такого "успіху".

Користувачі мережі були вражені особливим зовнішнім виглядом "донецької королеви краси". Одні українці асоціювали її з Фредді Крюгером та нареченою Франкенштейна, також порадили Голлівуду зняти її у фільмі жахів без гриму. Інші назвали Муклу "гуманоїдом" та зазначили, що від такої краси можна легко отримати інсульт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що путіністку Анастасію Волочкову можуть посадити на три роки. Вся річ у її черговому шпагаті — колишня балерина "позарилася" на радянський винищувач. Скандальне фото облетіло мережу та викликало бурхливу реакцію у "простих росіян".