"Фредді Крюгер, це ти?": нове відео з "міс ДНР" з величезними губами викликало сміх серед українців
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Донецька Мукла знову зганьбилась
Нове відео з "донецькою королевою краси", як називає себе переможниця конкурсу краси "Міс ДНР" у 2021 році, збирає море смішних відгуків серед українців. Великогуба "Мукла" (так само називає себе дівчина) знову не залишила нікого байдужим.
Жінка, яка повністю переробила свою зовнішність і збільшила губи до неприродних розмірів, дала інтерв’ю журналістові на ім'я Кирил Сіріус. З ним Мукла ділиться спогадами про дитинство та шлях, який вона пройшла, щоб досягти такого "успіху".
Користувачі мережі були вражені особливим зовнішнім виглядом "донецької королеви краси". Одні українці асоціювали її з Фредді Крюгером та нареченою Франкенштейна, також порадили Голлівуду зняти її у фільмі жахів без гриму. Інші назвали Муклу "гуманоїдом" та зазначили, що від такої краси можна легко отримати інсульт.
@cupuyckupull @123koroleva321 #кириллсириус ♬ оригинальный звук - Кирилл Сириус
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