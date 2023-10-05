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"Фредді Крюгер, це ти?": нове відео з "міс ДНР" з величезними губами викликало сміх серед українців

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Великогуба Мукла з Донецька смішить мережу Новина оновлена 05 жовтня 2023, 12:35
Великогуба Мукла з Донецька смішить мережу. Фото Колаж

Донецька Мукла знову зганьбилась

Нове відео з "донецькою королевою краси", як називає себе переможниця конкурсу краси "Міс ДНР" у 2021 році, збирає море смішних відгуків серед українців. Великогуба "Мукла" (так само називає себе дівчина) знову не залишила нікого байдужим.

Жінка, яка повністю переробила свою зовнішність і збільшила губи до неприродних розмірів, дала інтерв’ю журналістові на ім'я Кирил Сіріус. З ним Мукла ділиться спогадами про дитинство та шлях, який вона пройшла, щоб досягти такого "успіху".

Користувачі мережі були вражені особливим зовнішнім виглядом "донецької королеви краси". Одні українці асоціювали її з Фредді Крюгером та нареченою Франкенштейна, також порадили Голлівуду зняти її у фільмі жахів без гриму. Інші назвали Муклу "гуманоїдом" та зазначили, що від такої краси можна легко отримати інсульт.

@cupuyckupull @123koroleva321 #кириллсириус ♬ оригинальный звук - Кирилл Сириус

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Теги:
#ДНР #Мукла #Міс ДНР