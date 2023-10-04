Путіністку Волочкову можуть посадити на 3 роки за безглуздий шпагат (фото)

Російська балерина Анастасія Волочкова показала "заборонений" шпагат не в тому місці

Одіозна російська балерина Анастасія Волочкова, яка відома своєю підтримкою путінського режиму і так званої СВО, вкотре потрапила у скандал. Зірка була на прогулянці і вирішила задерти ногу біля радянського винищувача.

Знімок цієї "інсталяції" Волочкова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Як видно, Волочкова вийшла на прогулянку у хутряній накидці та блискучих штанях, а довжину ніг підкреслила босоніжками на високій танкетці. Балерина не втрималася і зробила свій улюблений фінт — шпагат, закинувши ногу на військову техніку часів Другої світової війни.

Скандальна фотографія відразу облетіла мережу і викликала бурхливу реакцію у громадян країни-агресора. Більше того, ситуація вже вийшла за межі інтернету, адже на балерину викликали поліцію, звинувативши її в оскверненні символів "військової слави росії". Наразі скандальній Волочковій загрожує три роки в’язниці за безглуздий шпагат на винищувачі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Анастасія Волочкова покинула розшукуваного в Україні бойфренда-кримінальника. Артистка повідомила, що коханий її зрадив.