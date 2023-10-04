Путинистку Волочкову могут посадить на 3 года за нелепый шпагат (фото)

Российская балерина Анастасия Волочкова показала "запрещенный" шпагат не в том месте

Одиозная российская балерина Анастасия Волочкова, которая известная своей поддержкой путинского режима и так называемой СВО, в очередной раз попала в скандал. Звезда была на прогулке и решила задрать ногу на возле советского истребителя.

Снимок этой "инсталляции" Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram.

Как видно, Волочкова вышла на прогулку в меховой накидке и блестящих штанах, а длину ног подчеркнула босоножками на высокой танкетке. Балерина не удержалась и сделала свой любимый пирует — шпагат, закинув ногу на военную технику времен Второй мировой войны.

Скандальная фотография тут же облетела сеть и вызвала бурную реакцию у граждан страны-агрессора. Более того, ситуация уже вышла за пределы интернета, ведь на балерину вызвали полицию, обвинив ее в осквернении символов "воинской славы россии". Теперь скандальной Волочковой грозит три года тюрьмы за нелепый шпагат на истребителе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Анастасия Волочкова бросила разыскиваемого в Украине бойфренда-уголовника. Артистка сообщила, что возлюбленный ее предал.