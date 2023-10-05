Укр

"Фредди Крюгер, это ты?": новое видео с "мисс ДНР" с огромными губами вызвало смех среди украинцев

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Большегубая Мукла из Донецка смешит сеть Новость обновлена 05 октября 2023, 12:35
Большегубая Мукла из Донецка смешит сеть. Фото Коллаж

Донецкая Мукла снова опозорилась

Новое видео с "донецкой королевой красоты", как величает себя победительница конкурса красоты "Мисс ДНР" в 2021 году, собирает море смешных отзывов среди украинцев. Большегубая "Мукла" (так же называет себя девушка) вновь не оставила никого равнодушным.

Женщина, которая полностью переделала свою внешность и увеличила губы до неестественных размеров, дала интервью некоему журналисту Кирилу Сириусу. С ним Мукла делится воспоминаниями о детстве и путь, который она прошла, чтобы достичь такого "успеха".

Пользователи сети были поражены особенным внешним обликом "донецкой королевы красоты". Одни украинцы ассоциировали ее с Фредди Крюгером и невестой Франкенштейна, также посоветовали Голливуду снять ее в фильме ужасов без грима. Другие назвали Муклу "гуманоидом" и отметили, что от такой красоты можно легко получить инсульт.

@cupuyckupull @123koroleva321 #кириллсириус ♬ оригинальный звук - Кирилл Сириус

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#ДНР #Мукла #Мисс ДНР