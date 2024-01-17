"Щоб "мопеди" збивати?" Тернопільская міскрада передала ЗСУ стару бруківку, в соцмережах відреагували

На фронті усе стане в нагоді

Не встигли вщухнути скандали з марнотратством бюджету та витратами великих коштів на бруківку, як про неї знову заговорили. На Тернопільщині на прохання однієї з військових частин на фронт передали старе дорожнє покриття.

Про це повідомляє Тернопільська міська рада. У середу, 17 січня, було прийнято рішення "Про передачу матеріалів" на засіданні виконавчого комітету.

Стара бруківка була демонтована у попередні роки під час ремонтних робіт на деяких вулицях Тернополя. На які саме потреби використають цей матеріал, поки що не відомо. Але можемо припустити, що для укріплення позицій ЗСУ вона точно згодиться.

У мережі одразу гучно відреагували на такий спосіб задоволення потреб ЗСУ. Без гумору не обійшлося.

Користувачі Telegram, зазначили, що бруківка завжди потрібна і, як у хорошого господаря, все знайде застосування.

Коментар у мережі про бруківку

Не обійшлося без акцентів на те, що старої бруківки позбулися, щоб закупити нову. У саркастичних нотках є натяк на майбутнє розкрадання бюджету.

Старої позбулися, щоб купити нову?

З’явилися пропозиції й старий асфальт теж відправити на фронт.

Асфальт на фронт теж треба

І найбільшу кількість коментарів писали про застосування бруківки у роботі Протиповітряної оборони. Користувачі мережі пропонують збивати нею дрони, або використовувати як артилерійські снаряди.

Бруківкою будуть збивати дрони

Вже навіть з’явилися "Бруківські Сили України", які плідно захищають наше небо.

Бруківку застосують для роботи ППО

Раніше "Телеграф" писав, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що російські літаки А-50 та Іл-22 були збиті Повітряними силами Україн