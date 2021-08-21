Вихід США з Афганістану відчутно на Україні не позначиться, але може змінити відносини Вашингтона і Києва

Вихід США з Афганістану свідчить про те, що при Байдені Штати більше не хочуть витрачати гроші на те, що здається їм безперспективним.

Після виведення США і союзників військ з Афганістану "Талібан" захопив контроль над цією країною. При цьому бойовики застосовують насильство на вулицях захоплених міст.

Як ситуація в Афганістані може відбитися на Україні, "Телеграфу" розповів експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілля Куса.

"На нашій країні безпосередньо ситуація в Афганістані не позначиться. Прямих ризиків немає. Побічно можуть бути певні зміни у міграційній політиці. Може зрости кількість афганських біженців, які будуть намагатися через Україну потрапити в ЄС. Але це не буде так масово, як, наприклад, через Туреччину та Іран, якими вони завжди йшли в Європу", — пояснює Куса.

Аналізуючи дії США, які фактично залишили Афганістан і своїх тамтешніх союзників, чим і скористався "Талібан", він підкреслив, що Штати переходять у своїй зовнішній політиці до політики постійних інтересів.

"Тобто, при Байдені вони мають намір захищати тільки свої національні інтереси в дуже вузькому їх розумінні — як їх розумів Трамп. І якщо США буде здаватися, що той чи інший напрямок безперспективний, неефективний, вони від нього відмовляться, — вважає експерт. — Штати більше не хочуть витрачати гроші на те, щоб десь, в якійсь окремо взятій країні, експериментувати з побудовою демократії американського зразка".

Куса передбачає, що при Байдені зовнішня допомога не буде істотно зменшуватися. Але вона буде оптимізуватися — прив’язуватися до конкретних дій. Якщо дій не буде, не буде і допомоги.

"Це стосується і України, — акцентує експерт. — Втім, дана ситуація дає нам і певні можливості. Зараз, коли США починають оптимізувати свою зовнішню політику, у нас з’являється шанс вийти з ними на серйозний діалог, вивести відносини в ділове русло. Поговорити серйозно — про те, чого ми хочемо, які проекти ми реалізовуємо, на що нам потрібні гроші, чому це може бути цікаво Штатам. Упевнений, ці теми будуть підняті 31 серпня під час зустрічі президентів Байдена і Зеленського", — висловив переконання експерт.

Як повідомлялося, філософ Андрій Баумейстер назвав ситуацію в Афганістані крахом політичного мислення.