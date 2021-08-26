У Мексиці падаючий вертоліт з міністром на борту ледь не зніс пасажирський автобус: момент потрапив на відео

Момент падіння військового вертольота зняли на камери очевидці

У мережі з’явився момент падіння вертольота Мі-17 в штаті Веракрус в Мексиці, в якому знаходилося 20 військових і чиновників, в тому числі — місцевий міністр внутрішніх справ.

За інформацією ЗМІ, військові і держслужбовці днями мали намір піднятися в небо і оцінити з повітря наслідки урагану. Втім, як тільки вертоліт злетів, з невідомих причин він почав втрачати висоту, і під час падіння ледь не зніс хвостовою частиною проїжджаючий автобус з людьми.

Відомо, що в результаті НП з вертольотом, який належить міністерству військово-морських сил країни, постраждало 4 людини. З різними травмами потерпілих відвезли в госпіталь, проте їх життю, на щастя, нічого не загрожує.

Нагадаємо, на півночі Каліфорнії в США 1 серпня сталася авіакатастрофа. У вертольоті Robinson R66 на борту перебувало 4 людини, і всі вони загинули поблизу Сакраменто.

Також ми писали, що на Прикарпатті поблизу села Шепарівці Коломийського району легкомоторний спортивний літак впав на житловий будинок, в результаті чого стався вибух і пожежа. В результаті авіакатастрофи загинуло 4 людини.