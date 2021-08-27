Японські вчені роздрукували мармуровий стейк на біопринтері

Мармуровість звичайного м’яса вагю обумовлена типом харчування корови, принтер може змінити її за потребою.

Японські вчені зробили крок вперед в синтезі харчових продуктів на біопринтері. Вони роздрукували стейк зі стовбурових клітин корів вагю — японської породи, яку вважають еталонною за мармуровістю м’яса.

Свої дослідження вони опублікували в Nature Communications.

Стейк вийшов невеликим — довжиною 10 мм і товщиною 5 мм. Але вчені стверджують, що незабаром технологія дозволить друкувати м’ясо більшого розміру. Вчені з університету Осаки на чолі з Мічія Мацусакою (Michiya Matsusaki) для створення стейка взяли клітини жувальних м’язів у японської чорної корови віком трохи більше двох років. В результаті з них отримали справжні волокна.

"У цьому дослідженні в цілому були сконструйовані 72 волокна, що включають 42 м’язи, 28 жирових тканин і 2 кровоносних капіляри, за допомогою інтегрованої біопечаті", — сказано в дослідженні.

Відзначимо, що м’ясо корів вагю — одне з найдорожчих в світі. В Україні стейк з японської чорної корови коштує близько 690 грн за 100 грамів.

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