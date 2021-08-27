"Ми не пробачимо. Ми не забудемо": Байден заявив, що США будуть бомбити терористів в Афганістані і Пакистані

США не планують посилювати військову присутність після терактів в Кабулі.

Після серії терактів в Кабулі, в яких загинули десятки людей, Пентагон заявив про готовність до жорстких заходів. Президент США Джо Байден віддав наказ про розробку ударів по керівництву та об’єктам ІДІЛ в Афганістані і Пакистані.

Про це він заявив на брифінгу у Вашингтоні.

В результаті атаки терористів загинули щонайменше 13 американських військових і 72 афганця. Байден сказав, що США вистежити всіх терористів і змусить їх заплатити за скоєне. Він розповів, що в Білому домі припускають, хто стоїть за терактами:

"У нас є деякі підстави вважати, що ми знаємо, хто вони, і ми знайдемо способи за нашим вибором, без великих операцій збройних сил, щоб дістати їх. Де б вони не були".

За словами президента США, після атаки не планується переривати евакуацію американців з Кабула і окремо підкреслив, що зв’язку між "Ісламською державою" і "Талібаном" в цих нападах Білий дім не бачить. Він зазначив, що виведення американських військ — в особистих інтересах талібів.

Раніше "Телеграф" писав, що в Афганістані таліби захопили владу в серпні практично на всій території країни. 26 серпня в столиці, Кабулі, прогриміли три вибухи.