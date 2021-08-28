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В Японії двоє чоловіків померли після щеплень забрудненою вакциною

Автор
Т. Гулеватая
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В Японії двоє чоловіків померли після щеплень забрудненою вакциною Новина оновлена 28 серпня 2021, 11:40
Вакцинація. Фото: Unsplash.com

Двоє японців померли після вакцинації Moderna від COVID-19. Вакцина виявилася з домішками.

Міністерство охорони здоров’я Японії повідомило, що двоє людей померли після вакцинації від COVID-19 вакциною Moderna, яка була з домішками.

Чоловіки у віці 30 років померли протягом кількох днів після отримання другої дози, повідомляє Reuters. Причина смерті досі з’ясовується.

Відзначається, що Японія відразу заборонила використання 1,63 мільйона доз вакцини Moderna, після того, як з’ясувалося, що в деяких флаконах є домішки.

Склад домішок невідомий, передбачається, що вони представляють собою металеві частинки розміром кілька міліметрів.

У свою чергу, в уряді заявили, що ніяких проблем з безпекою і ефективністю не виявили, а припинення вакцинації було лише вимушеним заходом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про препарат Moderna, яким активно щеплюють українців від COVID-19. Також вчені повідомили про нові побічні ефекти, які виникають після отримання вакцини.

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