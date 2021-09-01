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В гості до Санта-Клауса — Фінляндія спрощує в’їзд для туристів

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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Гельсінкі — столиця Фінляндії і найпівнічніша столиця в світі. Новина оновлена 01 вересня 2021, 14:15
Гельсінкі — столиця Фінляндії і найпівнічніша столиця в світі.

Українських туристів в переліку щасливчиків не виявилося.

Фінляндія стає доступнішою не тільки для онлайн туристів. З 1 вересня в країні змінюються правила в’їзду.

Нові умови опубліковані в пресреліз на сайті уряду країни.

Для частини туристів скасували ПЛР-тести та пред’явлення сертифікату про вакцинацію. Це мандрівники з Гонконгу, Китаю, Макао, Мальти, Тайваню, Угорщини, Нової Зеландії, Польщі та Ватикану, а також деяких норвезьких і шведських муніципалітетів.

Пов’язано це з тим, що в цих країнах низький рівень захворюваності на коронавірус. Україна в їх число не потрапила, але список буде переглядатися кожні два тижні, аж до 15 жовтня, коли опублікують нові правила.

З 1 вересня 2021 роки для того, щоб в’їхати до Фінляндії українцям необхідно мати:

  • довідку про одужання від COVID-19 (не більше піврічної давності)
  • сертифікат про повний курс вакцинації
  • негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Також протягом 72 годин необхідно підтвердження негативного ПЛР тесту вже в Фінляндії. Відзначимо, що ця послуга безкоштовна.

Фінляндія популярна країна для зимового туризму. Наприклад, у гості до Санта-Клауса в Рованіємі щорічно приїздить 500 тисяч людей.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії туристів змило селевих потоком.

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