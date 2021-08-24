Масштабный селевой поток смыл автомобили и туристов в России (фото последствий)
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В Дагестане проходит спасательная операция по поиску пятерых человек, которых унес мощный поток воды
В Дагестане в ночь на 24 августа произошло стихийное бедствие.
По информации российских спасателей, которых цитируют местные Телеграмм-каналы, из-за ливня селевым потоком унесло пятерых человек, которых на момент выхода новости все еще ищут как сотрудники МЧС, так и около 500 добровольцев из местных жителей.
Среди пропавших — двое туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, которых непогода застала в Гунибском районе в ущелье Карадахская теснина. 28 человек из их группы удалось спасти, однако никакой информации о двух мужчинах до сих пор нет.
Тем временем в Левашинском районе селевым потоком унесло "семерку", в которой находились мать и сын, а также "Газель" с мужчиной за рулем. Последнее авто нашли, однако в салоне никого не было.
Напомним, в черноморском регионе Турции вследствие наводнения погибло как минимум 58 человек и еще десятки людей пропали без вести.
Также мы писали, что в Японии из-за проливных дождей, вследствие чего произошло наводнение, погиб один человек и еще двое пропали без вести.
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