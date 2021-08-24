Масштабний селевий потік змив автомобілі та туристів в Росії (фото наслідків)

У Дагестані проходить рятувальна операція з пошуку п’ятьох людей, яких забрав потужний потік води

У Дагестані в ніч на 24 серпня сталося стихійне лихо.

За інформацією російських рятувальників, яких цитують місцеві Телеграм-канали, через зливу селевим потоком понесло п’ятьох людей, яких на момент виходу новини все ще шукають як співробітники МНС, так і близько 500 добровольців з місцевих жителів.

Серед зниклих — двоє туристів з Москви і Санкт-Петербурга, яких негода застала в Гунібскому районі в ущелині Карадахська теснина. 28 осіб з їх групи вдалося врятувати, проте ніякої інформації про двох чоловіків до сих пір немає.

Тим часом в Левашинському районі селевим потоком знесло ВАЗ, в якому перебували мати і син, а також "Газель" з чоловіком за кермом. Останнє авто знайшли, проте в салоні нікого не було.

Нагадаємо, в чорноморському регіоні Туреччини внаслідок повені загинуло щонайменше 58 осіб і ще десятки людей пропали без вісті.

Також ми писали, що в Японії через проливні дощі, внаслідок чого сталася повінь, загинула одна людина і ще двоє пропали без вісті.