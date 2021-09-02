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Довга дорога в офіс — в Google продовжили термін повернення до оффлайн роботи

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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Офіс Google в Амстердамі. Новина оновлена 01 вересня 2021, 13:37
Офіс Google в Амстердамі.

У компанії понад 70 офісів в 50 країнах світу.

Компанія Google, яка намагалася повернути співробітників в офіси ще в квітні, знову відсунула крайній термін виходу на оффлайн роботу. Повернення заплановано на 10 січня 2022 року.

Про це стало відомо з блогу компанії.

Раніше крайнім терміном було 1 вересня. Дату зрушили, оскільки в багатьох країнах світу, де є офіси компанії, ситуація з коронавірусом не стабілізувалась. Дата 10 січня 2022 роки не остаточна для всіх офісів.

"Після 10 січня ми дамо можливість країнам і регіонам визначати, коли слід припинити добровільну роботу вдома, в залежності від місцевих умов, які сильно розрізняються в різних офісах", — розповів генеральний директор Google Сундар Пічаі.

У заяві зазначено, що в компанії сподіваються на відновлення мозкових штурмів і соціальних активностей на свіжому повітрі.

Для адаптації та планування виходу з домашньої на офісну роботи співробітникам дадуть ще 30 днів додатково.

Раніше "Телеграф" писав, що Google презентував до Олімпіади новий дудл-гру.

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