У світі за останні 50 років кількість стихійних лих зросла вп’ятеро: найбільше біди сталося через паводки

Прогноз на найближче десятиліття у експертів невтішний — кількість стихійних лих буде зростати

За останні 50 років у світі майже кожного дня траплялося одне стихійне лихо, жертвами якого ставали 115 осіб, а шкоду від нього оцінювали у 202 мільйони доларів США. Загалом за останні десятиріччя кількість стихійних лих зросла у п’ять разів.

Про це свідчать дані Всесвітньої метеорологічної організації.

Так, за останні 50 років (з 1970 по 2019 рік) у світі сталося понад 11 000 природних лих, під час яких загинули понад два мільйони осіб, а збитки від них склали 3,64 трильйона доларів США.

Таку сумну статистику метеорологи пов’язують з колосальними змінами клімату та екстремальними погодними явищами.

Цікавим є той факт, що переважна більшість смертей (90%) від погодних катаклізмів припали на країни, що розвиваються. При цьому експерти уточнюють, що завдяки поліпшенню систем попередження кількість загиблих під час штормів, повеней і засух значно впала. Хоч самих екстремальних водних явищ стало більше.

Також зазначається, що найбільше лиха у світі накоїли паводки — 44% (з них 24% — паводки в басейнах річок, а 14% — зі звичайними паводками), ще 17% припали на тропічні циклони.

У ВМО попереджають, що кількість природних катаклізмів найближчим часом буде зростати і стане серйозною загрозою для світу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у курортній Туреччині з берегів вийшла річка Арахаві. Місцевих жителів через стихійне лихо довелося екстрено евакуювати.