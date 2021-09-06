Проросійські тролі масово атакували коментарями десятки західних видань для "правильних новин"

Коментарі потім використали для написання "правильних статей"

Центр вивчення злочинності і безпеки Кардіфського університету з’ясував, що проросійські тролі масово атакували західні видання коментарями, на основі яких потім створювали вигідні їм новини та статті.

Про це у понеділок, 6 вересня, повідомляє BBC.

За даними дослідження, таким чином прокремлівські коментатори атакували веб-сайти 32 відомих видань у 16 країнах (у їх числі британські ЗМІ — Mail Online, Express і Times).

Спочатку на сайтах видань з’являлися потрібні РФ коментарі, а потім їх використовували російські ЗМІ як основу для статей.

Повідомляється, що ця тактика використовувалася з 2018 року, а найбільш активно тролі почали коментувати тему виведення військ США з Афганістану. Наприклад, стаття британського видання Mail Online про перемогу талібів зібрала 2,5 тисячі коментарів, які потім стали основою для написання статті "Британці порівняли прихід талібів до влади з кінцем західної цивілізації". Загалом про "падіння Кабула та НАТО" написали 18 таких "статей".

Схожих провокаційних матеріалів у росЗМІ дослідники нарахували 242. У них використовувалися коментарі з критикою Заходу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Служба безпеки України викрила проросійську ботоферму, яка створила 12 тисяч фейкових акаунтів та накручувала комментарі у соцмережах.