Заражав людей коронавірусом і поплатився: чоловікові винесли суворий вирок за порушення карантину

У цьому регіоні зафіксували всього 191 випадок коронавірусу, до 8-ми з яких привела безпечність чоловіка

У В’єтнамі винесли суворий вирок чоловікові, який порушив карантинні обмеження і заразив коронавірусом інших людей. Один з них помер, за що в’єтнамцеві дали п’ять років тюрми.

Як повідомляє Reuters, вирок 28-річному жителю провінції Камау винесли в понеділок.

Відомо, що в регіоні, де він живе, коронавірус вдалося здолати винятково завдяки ізоляції та карантину. Так, в порівнянні з десятками тисяч заражень в інших провінціях В’єтнаму, в Камау за весь час пандемії зафіксували тільки 191 випадок коронавірусу і дві смерті в результаті його ускладнень. До однієї з них привів вчинок 28-річного підсудного, який повернувся в Камау з іншого регіону і порушив 21-денний карантин.

В результаті, в’єтнамець заразив 8 осіб, один з яких місяць пробув у реанімації, але не вижив.

До слова, раніше у В’єтнамі судили за зараження людей коронавірусом ще двох осіб, але вирок був куди м’якшим: 18 місяців умовно.

Нагадаємо, в Бельгії померла жінка, яка була заражена відразу двома штамами коронавірусу.