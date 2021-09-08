Рус

У Мексиці затопило ковідну лікарню, понад півтора десятка пацієнтів загинули (фото, відео)

Автор
О. Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
13
Штат Ідальго в Мексиці пішов під воду Новина оновлена 08 вересня 2021, 10:57
Штат Ідальго в Мексиці пішов під воду

У Мексиці загинуло 17 осіб на ШВЛ в лікарні, яка пішла під воду в результаті повені

У мексиканському штаті Ідальго сталася сильна повінь, яка затопила одну з ковідних лікарень міста Тула. В результаті через стихію там загинуло 17 пацієнтів з коронавірусом.

Про це з посиланням на губернатора штату Омара Файада пише Reuters.

Відомо, що люди перебували на ШВЛ, проте через стихію пропала електрика і апарати відключилися. В результаті, відсутність кисню вбила 17 осіб. Ще 40 інших пацієнтів евакуювали в інші клініки.

На момент виходу новини влада Мексики говорить про значний збиток в результаті повені, викликаної сильними опадами, яка зруйнувало більше 2000 будинків. Люди залишилися без даху над головою і автомобілів, а по вулицях змушені пересуватися на човнах.

Мексиканці залишилися без житла і авто, вулицями вони пересуваються на човнах
Мексиканці залишилися без житла і авто, вулицями вони пересуваються на човнах

Раніше ми повідомляли, що напередодні в країні стався землетрус, потужність якого досягла можливого максимуму — близько 7 магнітуд. Відомо, що стихія розверзлася в 16 км від Акапулько. Крім того, в штаті Герреро, який став епіцентром землетрусу на узбережжі Тихого океану, зараз зберігається небезпека цунамі.

Екс-нардеп Геннадій Москаль
Інтерв'ю
Підготовку до зими провалено, як і вакцинацію. Невдоволення скоро виллється на вулиці, — Геннадій Москаль
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Екс-нардеп Геннадій Москаль
Підготовку до зими провалено, як і вакцинацію. Невдоволення скоро виллється на вулиці, — Геннадій Москаль
Дата публікації
Категорія
Будівля Рейхстагу: згідно з інформацією "Spiegel" кілька членів ХДС намагалися стягнути борги німецької компанії в Україні.
Скандал в Німеччині: партія Меркель лобіювала інтереси сумнівної компанії і вибивала борги в України
Дата публікації
Категорія
Засідання Кабміну 1 вересня
Чистка Кабміну: "Слуги" визначилися, кого хочуть викинути з міністерських крісел — слово за Банковою
Дата публікації
Категорія
Візит президента в США пройшов не без ексцесів
«Це не ми»: у владі не знають, хто придумав трансформувати Україну на 277 мільярдів доларів
Дата публікації
Категорія
Жінка в масці
З понеділка в Україні знову введуть обмеження через COVID-19 — Ляшко