У Мексиці затопило ковідну лікарню, понад півтора десятка пацієнтів загинули (фото, відео)

У Мексиці загинуло 17 осіб на ШВЛ в лікарні, яка пішла під воду в результаті повені

У мексиканському штаті Ідальго сталася сильна повінь, яка затопила одну з ковідних лікарень міста Тула. В результаті через стихію там загинуло 17 пацієнтів з коронавірусом.

Про це з посиланням на губернатора штату Омара Файада пише Reuters.

Відомо, що люди перебували на ШВЛ, проте через стихію пропала електрика і апарати відключилися. В результаті, відсутність кисню вбила 17 осіб. Ще 40 інших пацієнтів евакуювали в інші клініки.

На момент виходу новини влада Мексики говорить про значний збиток в результаті повені, викликаної сильними опадами, яка зруйнувало більше 2000 будинків. Люди залишилися без даху над головою і автомобілів, а по вулицях змушені пересуватися на човнах.

Мексиканці залишилися без житла і авто, вулицями вони пересуваються на човнах

Раніше ми повідомляли, що напередодні в країні стався землетрус, потужність якого досягла можливого максимуму — близько 7 магнітуд. Відомо, що стихія розверзлася в 16 км від Акапулько. Крім того, в штаті Герреро, який став епіцентром землетрусу на узбережжі Тихого океану, зараз зберігається небезпека цунамі.