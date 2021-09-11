З "ковідом" з Умані: у півтори сотні хасидів, що повернулися до Ізраїлю виявили COVID-19

Поліція розслідує справи про використання підроблених результатів тестів.

Понад 150 громадян Ізраїлю, які святкували Рош ха-Шана в Умані, повернулися додому та отримали позитивний тест на коронавірус.

Про це інформує The Jerusalem Post.

Відзначається, що хасидів перевіряють в аеропорту відразу по прибуттю. Тих, у кого виявлена хвороба, відправляють додому на автомобілях "швидкої" за їх рахунок, а тих, хто не може пройти ізоляцію у себе вдома, везуть в державну лікарню.

Правоохоронні органи занепокоїлися питанням про те, як інфіковані паломники потрапили на літаки та ведуть перевірки на предмет використання підроблених довідок.

Відомо, що 117 хасидів вже отримали запрошення на допит, на який вони зобов’язані з’явитися протягом 10 днів після одужання. Якщо їх провина буде доведена, то це може загрожувати позбавленням волі на строк до 5 років.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет назвав використання підроблених документів "безвідповідальним актом порушення громадського порядку" і пригрозив використовувати жорсткі заходи проти правопорушників.

Мінохоронздоров’я країни ж уточнило, що більшість інфікованих людей не були вакциновані.

Як повідомлялося раніше, на Рош ха-Шана або єврейський Новий рік відзначався з 6 по 9 вересня. У цьому році на традиційні святкування в Умань з’їхалися близько 30 тисяч хасидів з усіх куточків світу.