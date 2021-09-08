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Хасиди з запальними танцями і веселощами закінчують святкування Нового року в Умані (фото, відео)

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
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Хасиди святкують Рош ха-Шана Новина оновлена 08 вересня 2021, 22:14
Хасиди святкують Рош ха-Шана

Хасиди веселяться в останній день святкувань.

Десятки тисяч паломників щороку з’їжджаються в місто Умань, що на Черкащині, щоб відсвяткувати єврейський Новий рік (Рош ха-Шана). 2021 виключенням не став і в місто з’їхалося трохи менше ніж 30 тисяч хасидів з різних куточків світу.

Кадри святкування і запальних танців на міських вулицях потрапили в об’єктиви камер спостереження.

Рош ха-Шана святкується за єврейським календарем в молодика місяця тишрей, яке зазвичай випадає на вересень або жовтень.

У цьому році він святкується з 6 по 8 вересня.

Камера на перехресті Пушкіна і Комарницького
Камера на перехресті Пушкіна і Комарницького
Камера на Пушкіна, 27
Камера на Пушкіна, 27
Камера на Пушкіна, 38
Камера на Пушкіна, 38

Традиційно в ці дні хасиди влаштовують гучні заходи на вулицях Умані, а місцеві жителі після цього скаржаться на купи сміття.

Варто відзначити, що водночас в цей період сильно підіймаються ціни на житло. Так в ці дні квартиру в Умані можна зняти за ціною, що перевищує вартість аналогічного житла в Берліні або Парижі.

Не обійшлося святкування і без пригод. Наприклад, в ГСЧС вже попередили кілька спроб посмажити шашлики на балконах.

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