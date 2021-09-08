Хасиды в Умани продолжают праздновать Новый год и жечь костры на балконах (фото, видео)

В Умань съехались десятки тысяч хасидов на паломничество.

В Черкасской области в Умани за сутки второго дня празднования Рош ха-Шана сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям загасили загоревшийся кондиционер в арендованной хасидами квартире, а также ликвидировали три попытки "пожарить шашлыки" на балконе.

Об этом сообщает ГСЧС в Телеграм.

Огонь паломники разводили в мангалах, несмотря на предупреждения. Накануне, шестого сентября хасиды пытались пожарить на балконе барана.

Также пользователи соцсетей делятся необычными фото и видео с празднования 5782-го иудейского Нового года в Умани. Так, поскольку многие критикуют хасидов за не соблюдение мер безопасности по коронавирусу, некоторые паломники решили применить радикальные меры.

Также местные жители жалуются на горы мусора, которые оставляют после себя приезжие.

Каждую ночь из минувших двух дней празднества, а напомним, восьмое сентября — последний день официального торжества, на уборку Умани выходили десятки коммунальщиков.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украину в 2021 году приехало чуть менее 30 тысяч паломников-хасидов — они молятся и устраивают танцы. В страну они приехали за счастьем — в этом течении иудаизма считается, что если встретить Новый год возле могилы цадика Нахмана, то год будет удачным.