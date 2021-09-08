Хасиди в Умані продовжують святкувати Новий рік і палити багаття на балконах (фото, відео)

В Умані з’їхалися десятки тисяч хасидів на паломництво.

У Черкаській області в Умані за добу другого дня святкування Рош ха-Шана співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій загасили палаючий кондиціонер в орендованій хасидами квартирі, а також ліквідували три спроби "посмажити шашлики" на балконі.

Про це повідомляє ДСНС в Телеграм.

Вогонь паломники розводили в мангалі, попри попередження. Напередодні, шостого вересня хасиди намагалися посмажити на балконі барана.

Також користувачі соцмереж діляться незвичайними фото і відео зі святкування 5782-го юдейського Нового року в Умані. Так, оскільки багато хто критикує хасидів за недотримання заходів безпеки по коронавірус, деякі паломники вирішили застосувати радикальні заходи.

Також місцеві жителі скаржаться на гори сміття, які залишають після себе приїжджі.

Щоночі з минулих двох днів святкування, а нагадаємо, восьме вересня — останній день офіційної урочистості, на прибирання Умані виходили десятки комунальників.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні в 2021 році приїхало трохи менш як 30 тисяч паломників-хасидів — вони моляться і влаштовують танці. У країну вони приїхали за щастям — в цю течію юдаїзму вважається, що якщо зустріти Новий рік біля могили цадика Нахмана, то рік буде вдалим.