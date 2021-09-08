Укр

Цены на жилье в Умани к приезду хасидов взлетели до небес: переночевать дороже, чем в Париже и Берлине

Автор
В. Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
11
Умань на Рош ха-Шана 08.09.2021 Новость обновлена 08 сентября 2021, 17:40
Умань на Рош ха-Шана 08.09.2021

В городе осталось совсем немного вариантов для бронирования

В Умани заканчивается празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана, на который с разных концов мира съехались десятки тысяч паломников. Считается, что отметить этот праздник у могилы цадика Нахмана в Умани значит получить заряд удачи и счастья на целый год.

На фоне этого сильно подорожало жилье в городе, сообщает "Телеграф".

По данным сервиса для бронирования жилья Booking, снять квартиру на сутки в Умани с 8 на 9 сентября обойдется в кругленькую сумму — от 2 до 10 тысяч гривен ($74-375).

При этом, большинство вариантов проживания уже давно забронированы, и остались только "элитные" апартаменты с хорошим видом, выгодным расположением или включенным в стоимость завтраком.

Цены на жилье в Умани на 08.09.2021
Цены на жилье в Умани на 08.09.2021

Стоит заметить, что это дороже, чем во многих европейских столицах. В частности, в Париже паре можно переночевать в центре в среднем за 2-5 тысяч гривен ($74-187).

Цены на жилье в Париже на 08.09.2021
Цены на жилье в Париже на 08.09.2021

А в Берлине и вовсе за 1,8-2,6 тысячи гривен ($67-100).

Цены на жилье в Берлине на 08.09.2021
Цены на жилье в Берлине на 08.09.2021

Как сообщал "Телеграф", в этом году в Умани собралось рекордное число паломников, что повлекло за собой множество пожаров и кучи мусора на улицах.

Больше о традициях и истории празднования Рош ха-Шана читайте тут.

Учения пройдут на северо-восток от Украины.
Украина
Возле границы войск нет - погранслужба Украины готовится к российско-белорусским учениям "Запад-2021"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Учения пройдут на северо-восток от Украины.
Возле границы войск нет - погранслужба Украины готовится к российско-белорусским учениям "Запад-2021"
Дата публикации
Категория
Проблемы с ценой газа в Европе отразятся на украинцах
Инфляция, замерзание, тарифы – что ждет украинцев из-за роста цен на природный газ в Европе?
Дата публикации
Категория
Украинский финансист Сергей Фурса
Сергей Фурса: Сегодня украинцы живут лучше, чем когда-либо. Но наши люди любят прибедняться
Дата публикации
Категория
Экс-нардеп Геннадий Москаль
Подготовка к зиме провалена, как и вакцинация. Недовольство скоро выплеснется на улицы, - Геннадий Москаль
Дата публикации
Категория
Здание Рейхстага: согласно информации "Spiegel" несколько членов ХДС пытались взыскать долги немецкой компании в Украине.
Скандал в Германии: партия Меркель лоббировала интересы сомнительной компании и выбивала долги у Украины