Цены на жилье в Умани к приезду хасидов взлетели до небес: переночевать дороже, чем в Париже и Берлине

В городе осталось совсем немного вариантов для бронирования

В Умани заканчивается празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана, на который с разных концов мира съехались десятки тысяч паломников. Считается, что отметить этот праздник у могилы цадика Нахмана в Умани значит получить заряд удачи и счастья на целый год.

На фоне этого сильно подорожало жилье в городе, сообщает "Телеграф".

По данным сервиса для бронирования жилья Booking, снять квартиру на сутки в Умани с 8 на 9 сентября обойдется в кругленькую сумму — от 2 до 10 тысяч гривен ($74-375).

При этом, большинство вариантов проживания уже давно забронированы, и остались только "элитные" апартаменты с хорошим видом, выгодным расположением или включенным в стоимость завтраком.

Цены на жилье в Умани на 08.09.2021

Стоит заметить, что это дороже, чем во многих европейских столицах. В частности, в Париже паре можно переночевать в центре в среднем за 2-5 тысяч гривен ($74-187).

Цены на жилье в Париже на 08.09.2021

А в Берлине и вовсе за 1,8-2,6 тысячи гривен ($67-100).

Цены на жилье в Берлине на 08.09.2021

Как сообщал "Телеграф", в этом году в Умани собралось рекордное число паломников, что повлекло за собой множество пожаров и кучи мусора на улицах.

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