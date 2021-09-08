Ціни на житло в Умані до приїзду хасидів злетіли до небес: переночувати дорожче, ніж в Парижі і Берліні

У місті залишилося зовсім небагато варіантів для бронювання

В Умані закінчується святкування єврейського Нового року Рош га-Шана, на який з різних кінців світу з’їхалися десятки тисяч паломників. Вважається, що відзначити це свято біля могили цадика Нахмана в Умані значить отримати заряд удачі і щастя на цілий рік.

На тлі цього сильно подорожчало житло в місті, повідомляє "Телеграф".

За даними сервісу для бронювання житла Booking, зняти квартиру на добу в Умані з 8 на 9 вересня обійдеться в кругленьку суму — від 2 до 10 тисяч гривень ($74-375).

При цьому, більшість варіантів проживання вже давно заброньовані, і залишилися тільки "елітні" апартаменти з хорошим видом, вигідним розташуванням або включеним в вартість сніданком.

Ціни на житло в Умані на 08.09.2021

Варто зауважити, що це дорожче, ніж у багатьох європейських столицях. Зокрема, в Парижі парі можна переночувати в центрі в середньому за 2-5 тисяч гривень ($74-187).

Ціни на житло в Парижі на 08.09.2021

А в Берліні і зовсім за 1,8-2,6 тисячі гривень ($67-100).

Ціни на житло в Берліні на 08.09.2021

Як повідомляв "Телеграф", в цьому році в Умані зібралася рекордна кількість паломників, що спричинило за собою безліч пожеж і купи сміття на вулицях.

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