Укр

Хасиды с зажигательными танцами и весельем заканчивают празднование Нового года в Умани (фото, видео)

Автор
Г. Лубенец
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Хасиды празднуют Рош ха-Шана Новость обновлена 08 сентября 2021, 22:14
Хасиды празднуют Рош ха-Шана

Хасиды веселятся в последний день празднований.

Десятки тысяч паломников ежегодно съезжаются в город Умань, что в Черкасской области, чтобы отпраздновать еврейский Новый год (Рош ха-Шана). 2021 исключением не стал и в город съехалось чуть менее 30 тысяч хасидов с разных уголков мира.

Кадры празднования и зажигательных танцев на городских улицах попали в объективы камер наблюдения.

Рош ха-Шана празднуется по еврейскому календарю в новолуние месяца тишрей, которое обычно выпадает на сентябрь или октябрь.

В этом году он празднуется с 6 по 8 сентября.

Камера на перекрестке Пушкина и Комарницкого
Камера на перекрестке Пушкина и Комарницкого
Камера на Пушкина, 27
Камера на Пушкина, 27
Камера на Пушкина, 38
Камера на Пушкина, 38

Традиционно в эти дни хасиды устраивают громкие мероприятия на улицах Умани, а местные жители после этого жалуются на кучи мусора.

Стоит отметить, что вместе с тем в этот период сильно поднимаются цены на жилье. Так в эти дни квартиру в Умани можно снять по цене, превосходящей стоимость аналогичного жилья в Берлине или Париже.

Не обошлось празднование и без происшествий. Например, в ГСЧС уже предупредили несколько попыток пожарить шашлыки на балконах.

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