Хасиды с зажигательными танцами и весельем заканчивают празднование Нового года в Умани (фото, видео)

Хасиды веселятся в последний день празднований.

Десятки тысяч паломников ежегодно съезжаются в город Умань, что в Черкасской области, чтобы отпраздновать еврейский Новый год (Рош ха-Шана). 2021 исключением не стал и в город съехалось чуть менее 30 тысяч хасидов с разных уголков мира.

Кадры празднования и зажигательных танцев на городских улицах попали в объективы камер наблюдения.

Рош ха-Шана празднуется по еврейскому календарю в новолуние месяца тишрей, которое обычно выпадает на сентябрь или октябрь.

В этом году он празднуется с 6 по 8 сентября.

Камера на перекрестке Пушкина и Комарницкого

Камера на Пушкина, 27

Камера на Пушкина, 38

Традиционно в эти дни хасиды устраивают громкие мероприятия на улицах Умани, а местные жители после этого жалуются на кучи мусора.

Стоит отметить, что вместе с тем в этот период сильно поднимаются цены на жилье. Так в эти дни квартиру в Умани можно снять по цене, превосходящей стоимость аналогичного жилья в Берлине или Париже.

Не обошлось празднование и без происшествий. Например, в ГСЧС уже предупредили несколько попыток пожарить шашлыки на балконах.