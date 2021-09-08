Хасиды с зажигательными танцами и весельем заканчивают празднование Нового года в Умани (фото, видео)
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Хасиды веселятся в последний день празднований.
Десятки тысяч паломников ежегодно съезжаются в город Умань, что в Черкасской области, чтобы отпраздновать еврейский Новый год (Рош ха-Шана). 2021 исключением не стал и в город съехалось чуть менее 30 тысяч хасидов с разных уголков мира.
Кадры празднования и зажигательных танцев на городских улицах попали в объективы камер наблюдения.
Рош ха-Шана празднуется по еврейскому календарю в новолуние месяца тишрей, которое обычно выпадает на сентябрь или октябрь.
В этом году он празднуется с 6 по 8 сентября.
Традиционно в эти дни хасиды устраивают громкие мероприятия на улицах Умани, а местные жители после этого жалуются на кучи мусора.
Стоит отметить, что вместе с тем в этот период сильно поднимаются цены на жилье. Так в эти дни квартиру в Умани можно снять по цене, превосходящей стоимость аналогичного жилья в Берлине или Париже.
Не обошлось празднование и без происшествий. Например, в ГСЧС уже предупредили несколько попыток пожарить шашлыки на балконах.
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