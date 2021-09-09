Натовп без масок і хороводи: як "запалювали" хасиди перед від’їздом з України (фото, відео)

Хасиди відгуляли свій Новий рік в Україні, в останній день влаштувавши запальні танці всупереч всім вимогам карантину

Цієї осені до Умані (Черкаська область) з’їхалося майже 30 000 хасидів, які з 6 по 8 вересня святкували в Україні єврейський Новий рік — Рош ха-Шана. І якщо в минулому році під час суворого карантину хасидів загортали назад на кордоні, а тих, хто таки пройшов прикордонний контроль, не пускали в місто вже місцеві жителі, то в 2021-му паломники розгулялися у нас не на жарт.

У мережі з’явилося безліч відео запальних пісень, танців і хороводів хасидів, які вони влаштували перед від’їздом — в ніч з 8 на 9 вересня. Відзначимо, що зали були битком, але ніхто зі святкуючих не був у масці.

Раніше паломників неодноразово критикували за недотримання карантину. А деякі в знак протесту навіть одягали замість засобів індивідуального захисту стільці.

Нагадаємо, що Рош ха-Шана святкується за єврейським календарем за молодика місяця тишрей, який зазвичай випадає на вересень або жовтень. У цьому році він випав на 6-8 вересня.

Традиційно в ці дні хасиди влаштовують гучні заходи на вулицях Умані, а місцеві жителі після цього скаржаться на купи сміття.

Варто відзначити, що в той же час в цей період сильно піднімаються ціни на житло. Так в ці дні квартиру в Умані можна зняти за ціною, що перевищує вартість аналогічного житла в Берліні або Парижі.

Не обійшлося святкування і без пригод. Наприклад, в ГСЧС вже попередили про кілька спроб посмажити шашлики на балконах.