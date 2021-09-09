Толпа без масок и хороводы: как "отжигали" хасиды перед отъездом из Украины (фото, видео)

Хасиды отгуляли свой Новый год в Украине, в последний день устроив зажигательные танцы вопреки всем требованиям карантина

Этой осенью в Умань (Черкасская область) съехалось почти 30 000 хасидов, которые с 6 по 8 сентября праздновали в Украине еврейский Новый год — Рош ха-Шана. И если в прошлом году во время строгого карантина хасидов заворачивали обратно на границе, а тех, кто таки прошел погранконтроль, не пускали в город уже местные жители, то в 2021-м паломники разгулялись у нас не на шутку.

В сети появилось множество видео зажигательных песен, танцев и хороводов хасидов, которые они устроили перед отъездом — в ночь с 8 на 9 сентября. Отметим, что залы были битком, но никто из празднующих не был в маске.

Ранее паломников неоднократно критиковали за несоблюдение карантина. А некоторые в знак протеста даже надевали вместо средства индивидуальной защиты стулья.

Напомним, что Рош ха-Шана празднуется по еврейскому календарю в новолуние месяца тишрей, которое обычно выпадает на сентябрь или октябрь. В этом году он выпал на 6-8 сентября.

Традиционно в эти дни хасиды устраивают громкие мероприятия на улицах Умани, а местные жители после этого жалуются на кучи мусора.

Стоит отметить, что вместе с тем в этот период сильно поднимаются цены на жилье. Так в эти дни квартиру в Умани можно снять по цене, превосходящей стоимость аналогичного жилья в Берлине или Париже.

Не обошлось празднование и без происшествий. Например, в ГСЧС уже предупредили несколько попыток пожарить шашлыки на балконах.