"Соблюдаем карантин, господа!" Хасид со стулом на голове в Умани попал на фото

В Умани празднования проходят в своей атмосфере.

В город Умань, что в Черкасской области, традиционно на празднование еврейского Нового года (Рош ха-Шана) приехало рекордное количество хасидов. При этом некоторые из них отметились не очень адекватными выходками, например некоторые пытались пожарить шашлык на балконе дома.

Многие украинцы раскритиковали паломников за несоблюдение правил карантина, а потому некоторые из них пошли на совсем уж радикальные меры соблюдения социальной дистанции.

Фото хасида со стулом на голове появилось в инстаграм-сообществе "Умань — живе місто".

"Шалом? Шолом (шлем на украинском, — ред.)", — пошутили администраторы группы.

О том, почему мужчина решил надеть стул на голову не сообщается, однако в сети уже успели пошутить, что это связано с введением в Украине "желтой зоны" карантина.

Как сообщалось ранее, в связи с наплывом паломников, цены на жилье в Умани резко подскочили вверх, но похоже, что для хасидов это не составило проблемы, поскольку незанятыми остались разве что "элитные" апартаменты.