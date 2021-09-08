Укр

"Соблюдаем карантин, господа!" Хасид со стулом на голове в Умани попал на фото

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Хасид в Умани Новость обновлена 08 сентября 2021, 18:25
Хасид в Умани

В Умани празднования проходят в своей атмосфере.

В город Умань, что в Черкасской области, традиционно на празднование еврейского Нового года (Рош ха-Шана) приехало рекордное количество хасидов. При этом некоторые из них отметились не очень адекватными выходками, например некоторые пытались пожарить шашлык на балконе дома.

Многие украинцы раскритиковали паломников за несоблюдение правил карантина, а потому некоторые из них пошли на совсем уж радикальные меры соблюдения социальной дистанции.

Фото хасида со стулом на голове появилось в инстаграм-сообществе "Умань — живе місто".

"Шалом? Шолом (шлем на украинском, — ред.)", — пошутили администраторы группы.

О том, почему мужчина решил надеть стул на голову не сообщается, однако в сети уже успели пошутить, что это связано с введением в Украине "желтой зоны" карантина.

Как сообщалось ранее, в связи с наплывом паломников, цены на жилье в Умани резко подскочили вверх, но похоже, что для хасидов это не составило проблемы, поскольку незанятыми остались разве что "элитные" апартаменты.

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