"Дотримуємося карантину, панове!" Хасид зі стільцем на голові в Умані потрапив на фото

В Умані святкування проходять у своїй атмосфері.

У місто Умань, що на Черкащині, традиційно на святкування єврейського Нового року (Рош ха-Шана) приїхала рекордна кількість хасидів. При цьому деякі з них відзначилися не надто адекватними витівками, наприклад деякі намагалися посмажити шашлик на балконі будинку.

Багато українців розкритикували паломників за недотримання правил карантину, а тому деякі з них пішли на зовсім радикальні заходи дотримання соціальної дистанції.

Фото хасида зі стільцем на голові з’явилося в інстаграм-спільноті "Умань — живе місто".

"Шалом? Шолом", — пожартували адміністратори групи.

Про те, чому чоловік вирішив надіти стілець на голову не повідомляється, проте в мережі вже встигли пожартувати, що це пов’язано з введенням в Україні "жовтої зони" карантину.

Як повідомлялося раніше, у зв’язку з напливом прочан, ціни на житло в Умані різко підскочили вгору, але схоже, що для хасидів це не склало проблеми, оскільки незайнятими залишилися хіба що "елітні" апартаменти.