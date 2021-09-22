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Міністр Бразилії відвідав Генассамблею ООН з коронавірусом, але каже, що нікого не заразив

Автор
Олена Волкова
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Марсело Кейрога не знав, що хворий на коронавірус, тому брав участь в засіданнях ООН
Марсело Кейрога не знав, що хворий на коронавірус, тому брав участь в засіданнях ООН

В ООН через підтверджений випадок ковіда тестують інших чиновників, які контактували із зараженим міністром

На Генасамблеї ООН, в якій бере участь президент України Володимир Зеленський, — переполох через хворого на коронавірус главу МОЗ Бразилії Марсело Кейрога. Міністр супроводжував президента Жаіра Болсонару в Нью-Йорку і, будучи вже інфікованим, брав участь в засіданнях ООН, після чого інших чиновників тепер тестують на ковід.

За інформацією Reuters, Марсело Кейрога не знав, що хворий, і знаходиться на самоізоляції. Міністр каже, що навряд чи когось заразив, так як на Генасамблеї ООН весь час був в масці. Відзначимо, що члени бразильської делегації отримали негативні тести на коронавірус, проте перевірки триватимуть.

До слова, "відзначився" в ООН і президент цієї країни — Жаір Болсонару, який очолив делегацію, незважаючи на вимогу бути вакцинованим. Будучи найвідомішим антищепленником Бразилії, Болсанару не став порушувати свої принципи, але й Генасамблею ООН пропускати теж не став.

Нагадаємо, відомий в Україні інфекціоніст вважає, що поки може не робити щеплення від ковіда, і озвучив причину.

Теги:
#Бразилія #ООН #Генасамблея ООН #Коронавірус
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