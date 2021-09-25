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Таліби страчують людей, а тіла розвішують на площах міст

Автор
Геннадій Лубенець
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"Талібан"
"Талібан"

В "Талібані" кажуть, що практика страти повертається, але тепер це вже не буде публічним.

Бойовики радикального руху "Талібан", які нещодавно захопило владу в Афганістані, розвісили тіла мертвих "викрадачів людей" на площах міста Герат.

Про це пише BBC.

За словами талібів, четверо чоловіків викрали місцевого бізнесмена і його сина, а потім загинули в перестрілці з силами бойовиків.

Місцеві жителі розповіли, що тіло одного з убитих було підвішено на кран в самому центрі міста, а інших трьох розвісили в інших місцях.

За словами влади Герата, подібна демонстрація була влаштована з метою попередження іншим викрадачам людей.

Кадри того, як тіла убитих повісили на центральній площі вже розлетілися мережею, однак "Телеграф" не стане публікувати їх через зображені на них сцени жорстокості, втім охочі можуть ознайомитися з ними за посиланням (відео строго 18+). Примітно, що на іншому відео видно, що перед тим, як розвісити тіла на огляд, таліби провезли їх на вантажівках по міських вулицях.

Те, що відбулося в місті сталося після того, як мулла Нурруддін Турабі, який відповідає за тюремну політику, заявив, що "Талібан" має намір повернути до Афганістану практику тілесних покарань, на кшталт відрубування кінцівок і страт. Втім, за його словами, тепер подібне не буде проходити публічно.

За його словами, це необхідно для "безпеки країни".

У 90-х роках, при попередньому правлінні "Талібану", влада Афганістану часто проводили публічні страти на стадіоні Кабула і перед мечеттю Ід Гах.

Турабі в той час був главою міністерства юстиції та міністерства запобігання гріха. За свої жорстокі дії проти нього були введені санкції ООН.

Як повідомлялося раніше, після приходу до влади "Талібану" в Афганістані розпустили міністерство у справах жінок, тепер замість нього з’явилося Міністерство чесноти й вади — своєрідна "поліція моралі".

Теги:
#Афганістан #Талібан #Смертна кара
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