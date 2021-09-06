Таліби зазнають величезних втрат, але беруть під контроль Панджшерську долину: що пишуть західні ЗМІ

Афганістану ще далеко до перемир’я — таліби незважаючи на великі втрати наполегливо штурмують оплот опору в горах

Після відходу американських військ з Афганістану майже вся країна опинилася під владою Талібану. Єдина провінція, Панджшер, на північ від столиці, зберігала незалежність.

Недавня стаття на сайті "BBC" розповідає про суперечливі відомості, що надходять з різних джерел, про ситуацію навколо Панджшерскої долини, яку таліби щосили намагаються завоювати. "Телеграм" надає вам її переклад.

У цьому районі на північ від столиці Кабула йдуть запеклі бої між талібами і бійцями опору.

Представник Талібану в понеділок оголосив про перемогу ісламістського угруповання.

Але бійці опору заявили, що вони як і раніше присутні "на всіх стратегічних позиціях" і "продовжують боротися".

"Талібан не захопив Панджшер. Я спростовую заяви талібів", — заявив в інтерв’ю "BBC" Алі Майсам, прес-секретар Фронту національного опору Афганістану (ФПС).

У Твіттері ФНС також заявляє: "Боротьба проти Талібану та їх партнерів триватиме до тих пір, поки не восторжествує справедливість і свобода".

На фотографіях в соціальних мережах були відображені бойовики Талібану перед воротами резиденції губернатора провінції. "BBC" не вдалося перевірити їх достовірність.

Талібан взяв під свій контроль решту Афганістану три тижні тому, захопивши владу в Кабулі 15 серпня після краху підтримуваного Заходом уряду.

У Панджшері, порізаній полонині, проживає від 150 до 200 тис осіб. Він був центром опору, коли Афганістан перебував під радянською окупацією в 1980-х роках і в попередній період правління Талібану, з 1996 по 2001 рік.

У неділю лідер ФНС Ахмад Масуд заявив, що готовий вступити в мирні переговори, і закликав Талібан припинити наступ.

У своєму повідомленні в Facebook Масуд сказав, що ФНС, в який входять колишні співробітники афганських сил безпеки і місцеві ополченці, будуть готові припинити бойові дії, якщо таліби припинять свої атаки.

Але відповіді від талібів не було.

Кровопролитні бойові дії тривають

У минулі вихідні ФНС заявив, що його представник Фахім Дашті і командир генерал Абдул Удод Зара були вбиті в ході конфлікту, а з боку талібів загинули відомий генерал і його 13 охоронців.

Міжнародна телекомпанія і інтернет-видання "Aljazeera" на своєму сайті також пише про те, що "Талібан" робить переможні заяви про "повне захоплення" Панджшерскої долини. Їх представник заявлет про взяття під контроль оплоту опору. Хоча в той же час сили опору спростовують ці повідомлення.

Якщо твердження Талібану підтвердиться, це означатиме, що угруповання тепер повністю контролює всі 34 провінції Афганістану

Представник угруповання заявив в понеділок, 6 вересня, що таліби взяли під повний контроль провінцію Панджшер, останній район Афганістану, утримуваний силами опору, зміцнивши свій контроль над країною через три тижні після захоплення Кабула.

"Завдяки цій перемозі наша країна повністю вирвалася з трясовини війни", — сказав головний прес-секретар Забіхула Муджахид.

На фотографіях в соціальних мережах були зображені члени "Талібану", які стоять перед воротами резиденції губернатора провінції Панджшер.

Раніше в понеділок ФНС визнали, що зазнали значних втрат на полях битв, і закликали до припинення вогню. В цей час держсекретар США Ентоні Блінкен вилетів в Катар, щоб спробувати впоратися з хаотичними наслідками виходу США з Афганістану.

Нагадаємо, що до складу ФНС входять місцеві бойовики, лояльні Масуду, синові відомого антирадянського і антиталібського командира Ахмада Шаха Масуда, а також залишки афганських військових, які відступили в Панджшерську долину, приблизно в 125 км (78 миль) на північ від столиці.

Група окремо заявила в твіттері в неділю, що офіційний представник Фахім Дашті, відомий афганський журналіст, і генерал Абдул Удод Зара були вбиті в ході недавніх бойових дій.

Муджахід, офіційний представник Талібану, на прес-конференції в понеділок сказав, що сили опору дали "негативні відповіді", коли Талібан намагався вести переговори. При цьому таліби заявили, що не мають даних про жертви серед цивільного населення під час захоплення Панджшеру.

Кілька делегацій Талібану намагалися вести переговори з силами опору, але переговори не увінчалися успіхом.

Талібан ще не сформував свій новий уряд після того, як захопив Кабул три тижні тому.

Нові правителі Афганістану пообіцяли бути більш "інклюзивними", ніж під час їх першого перебування при владі, яке також відбулося після багатьох років конфлікту, спочатку радянського вторгнення в 1979 році, а потім кривавої громадянської війни. Вони пообіцяли уряд, який буде представляти складний етнічний склад Афганістану.

Жінкам буде дозволено відвідувати університети за умови, що класи будуть розділені по підлозі або, щонайменше, розділені фіранкою. Так вони заявили в великому програмному документі, опублікованому в неділю.

Але студентки повинні будуть носити довгий халат і вуаль, на відміну від паранджі, обов’язкової при колишньому правлінні Талібану. Свобода жінок в Афганістані була різко обмежена під час правління талібів 1996-2001 років.

У міру того як Талібан намагається впоратися з переходом від збройного повстання до влади, він стикається з безліччю проблем, включаючи гуманітарні потреби, для вирішення яких міжнародна допомога має вирішальне значення.

На своєму сайті міжнародне агентство "CNN" наводить слова офіційного представника Талібану Забіхула Муджахида, які в твіттері написав: "Останнє гніздо ворога, провінція Панджшер, було повністю завойовано … Ми запевняємо благородних жителів Панджшеру, що вони не зіткнуться з дискримінаційним відношенням. Всі вони наші брати, і ми будемо працювати для однієї країни і однієї спільної мети. Завдяки недавнім зусиллям і цій перемозі наша країна повністю вийшла з виру війни".

Хоча ФНП не заперечував, що центр Панджшеру пав, але бійці опору заявили, що інші райони в Панджшері залишаються під їх контролем.

"Велика частина Базаракского району і всі бічні долини контролюються ФНС", — сказав Назари.

Заява надійшла після двох днів інтенсивних боїв в Панджшерскій долині, в результаті яких обидві сторони зазнали важких втрат.

Протягом двох тижнів ФНС, багатоетнічна група, в яку входять колишні співробітники афганських сил безпеки, чисельність яких, як повідомляється, обчислюється тисячами, продовжувала боротьбу з талібами після майже повного захоплення Афганістану бойовиками.

Вантажівку з розпізнавальними знаками Фронту національного опору видно на вершині гори недалеко від Панджшерскої долини в Афганістані

У неділю представник талібів Карімі заявив, що противник зазнав "важких втрат", в тому числі серед їх командирів, і що таліби сподіваються "очистити Панджшер якомога швидше". Карімі додав, що бойовики "Талібану" в даний час просуваються до Рохе і Базараку.

Перед своєю смертю представник ФНС Дашті спростував заяви талібів, написавши в Твіттері, що район Парьян в Панджшері "повністю очищено" від талібів.

"Щонайменше 1000 терористів виявилися в пастці через те, що їм перекрили шлях до виходу. Всі нападники були вбиті, здалися в полон або захоплені місцевими жителями за допомогою бійців опору при відступі. Багато з цих полонених — іноземці, і більшість з них — пакистанці", — сказав Дашті.

CNN не зміг незалежно перевірити загальні цифри втрат в останніх бойових зіткненнях.

Міжнародна телекомпанія і інтернет-видання "Aljazeera" також повідомляє про те, що бійці опору заявляють, що захопили сотні бойовиків талібів.

Фронт національного опору (ФПС) Афганістану, який об’єднує сили, лояльні місцевому лідеру Ахмаду Масуду, заявив у неділю, що оточив "тисячі терористів" на перевалі Хавак, а таліби залишили машини і спорядження в районі Дашті-Ревак.

Представник ФНС Фахім Дашті додав, що тривають "запеклі зіткнення".

Чарльз Стратфорд, журналіст телеканалу "Аль-Джазіра", що знаходиться в Кабулі, повідомив з посиланням на джерела на місцях, що сотні бойовиків Талібану були взяті в полон в неділю.

"Джерела в долині повідомляють, що ФНС стверджують, що захопили близько 1500 талібів. Судячи з усього, ці винищувачі потрапили в оточення", — сказав Стратфорд.

Дашті написав у Твіттері, що район Парьян повністю звільнений від талібів.

За словами Дашті, близько 1000 бойовиків Талібану були вбиті, поранені або взяті в полон після того, як шлях виходу за ними був перекритий. Інформацію не вдалося перевірити самостійно.

Тим часом, офіційний представник "Талібану" Білал Карімі заявив у неділю в Twitter, що його сили захопили п’ять із семи районів провінції. Карімі сказав, що були взяті райони Хіндж і Унаба.

"Моджахеди [бойовики Талібану] просуваються до центру провінції", — написав він.

Останній оплот

Американський генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів, підкреслив нестійкість ситуації.

"Моя військова оцінка така, що умови, швидше за все, розвинуться до громадянської війни. Я не знаю, чи зможе Талібан консолідувати владу і встановити правління", — сказав Міллі.

Якщо таліби не зможуть придушити опір, це "в свою чергу призведе до відтворення Аль-Каїди або зростання ІДІЛ або інших незліченних терористичних угруповань" протягом наступних трьох років, сказав Міллі.

Італійська організація по наданню медичної допомоги "Emergency" заявила, що в п’ятницю ввечері сили Талібану просунулися далі в долину Панджшер, досягнувши села Анабі, де у групи є медичний заклад.

Туман війни

Білл Роджей, керуючий редактор американського журналу "Long War Journal", заявив у неділю, що за непідтвердженими повідомленнями в Панджшері все ще панує "туман війни". Обидві сторони стверджують, що завдали один одному великі втрати.

"Армія Талібану загартувалася за 20 років війни, і, не сумнівайтеся, Талібан навчив армію", — написав Роджей в Твіттері, додавши, що "шанси на опір Панджшері дуже великі".

"Армія Талібану отримала величезну кількість зброї і боєприпасів після виведення американських військ і краху АНА [Афганської національної армії]", — додав він.

Алі Майсам Назарі, який сам не перебуває в Панджшері, але залишається представником опору, сказав, що сили опору "ніколи не підведуть".

Але колишній віце-президент Амрулла Салех, який ховається в Панджшері разом з Масудом — сином легендарного командира антиталібів Ахмада Шаха Масуда, — попередив про похмурість ситуації.

У своїй заяві Салех говорив про "великомасштабну гуманітарну кризу" з тисячами "переміщених осіб через натиск талібів".

Соціальні мережі, що підтримують талібів, хвалилися тим, що знімають ділянки долини, але Нік Уотерс з сайту розслідувань "Bellingcat" сказав, що повідомлення не містили фотографій, що піддаються перевірці, які підтверджують твердження.

"Буде досить легко перевірити відео, що показує Талібан в Панджшерскої долини", — сказав Уотерс.

Панджшерська долина, оточена зубчастими засніженими вершинами, надає природну оборонну перевагу: бійці зникають перед наступаючими силами, а потім влаштовують засідки, стріляючи з високих вершин в долину.

Раніше "Телеграф" писав про те, що головний противник талібів покладав свої надії на Францію.