Рус

На маленьких дітях випробували вакцину від коронавірусу: які результати дали тести

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
9
Тести проводили на дітях в чотирьох країнах.
Тести проводили на дітях в чотирьох країнах.

Загалом в випробуваннях беруть участь 4500 дітей у віці до 12 років в США, Фінляндії, Польщі та Іспанії.

Вакцинація підлітків від коронавірусу вже нікого не дивує — в Україні її дозволили для екстрених випадків або при наявності супутнього захворювання за рекомендацією лікаря. У США пішли ще далі — Pfizer і BioNTech подали документи в регулююче управління по саннагляду на реєстрацію застосування вакцини для дітей 5-11 років.

Про це повідомляє Business Wire.

Попередньо її протестували на 2268 дітях. Тести показали, що вакцина викликала стійкий результат антитіл при введенні двох доз в режимі 10 мкг. У найближчі тижні компанія очікує дозволу на застосування в екстрених випадках для дітей від 5 до 11 років.

Планується також подача заявок в Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) та інші регулюючі органи. Також компанія проводить тести вакцини на дітях від 2 до 4 років і від 6 місяців до настання 2 років. Дослідження про результативність і рекомендовані дози повинні бути опубліковані на початку зими.

Раніше "Телеграф" писав, що в ОАЕ дітей щеплюють китайською вакциною з трирічного віку. Також в компанії Файзер розповіли, скільки разів варто вакцинуватися від коронавірусу.

Теги:
#Вакцинація #Коронавірус #Covid-19 #Pfizer/BioNTech
Залужний пролив світло на плани ЗСУ
Суспільство
"Це наша земля!": головком ЗСУ звернувся до росіян (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Залужний пролив світло на плани ЗСУ
"Це наша земля!": головком ЗСУ звернувся до росіян (відео)
Дата публікації
Категорія
Рівень захворюваності нижче показників "жовтої зони" тільки в Закарпатській та Кіровоградській областях.
Які області України можуть потрапити в "червону зону" — названі три претенденти
Дата публікації
Категорія
Генерал-лейтенант Василь Богдан
Можна говорити про початок нової холодної війни — генерал
Дата публікації
Категорія
Олександр Усик
Усик пояснив, чому його бій з Джошуа не показували по ТБ в Україні
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
Синоптик попередив про заморозки в Україні