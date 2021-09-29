На маленьких дітях випробували вакцину від коронавірусу: які результати дали тести

Загалом в випробуваннях беруть участь 4500 дітей у віці до 12 років в США, Фінляндії, Польщі та Іспанії.

Вакцинація підлітків від коронавірусу вже нікого не дивує — в Україні її дозволили для екстрених випадків або при наявності супутнього захворювання за рекомендацією лікаря. У США пішли ще далі — Pfizer і BioNTech подали документи в регулююче управління по саннагляду на реєстрацію застосування вакцини для дітей 5-11 років.

Про це повідомляє Business Wire.

Попередньо її протестували на 2268 дітях. Тести показали, що вакцина викликала стійкий результат антитіл при введенні двох доз в режимі 10 мкг. У найближчі тижні компанія очікує дозволу на застосування в екстрених випадках для дітей від 5 до 11 років.

Планується також подача заявок в Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) та інші регулюючі органи. Також компанія проводить тести вакцини на дітях від 2 до 4 років і від 6 місяців до настання 2 років. Дослідження про результативність і рекомендовані дози повинні бути опубліковані на початку зими.

Раніше "Телеграф" писав, що в ОАЕ дітей щеплюють китайською вакциною з трирічного віку. Також в компанії Файзер розповіли, скільки разів варто вакцинуватися від коронавірусу.