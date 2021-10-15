"Суперсолдати" КНДР: спецназівці показали, як ламають головою бетонні плити і не тільки (відео)

Спецназівці КНДР продемонстрували прийоми тхеквондо і неймовірні трюки

У мережу виклали відео, на якому спецназівці Північної Кореї влаштували справжнє шоу перед лідером країни Кім Чен Ином, сестра якого не так давно пішла на підвищення.

Кадри "боїв" оприлюднило AFP.

Повідомляється, що спецназівці демонстрували свої вміння на військовій виставці в Пхеньяні. Використовуючи тхеквондо, корейці розбивали руками цеглу, розколювали кулаками бетон, перетягували важкі блоки на животі і дробили їх кувалдами. Крім того, спецназівці лягали на цвяхи і демонстрували інші непосильні для багатьох речі.

За всім цим дійством пильно стежив диктатор Кім Чен Ин. І судячи з його захопленої реакції, шоу зі своїми "суперсолдатами" йому явно сподобалося.

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