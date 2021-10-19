Рус

У Латвії вводять комендантську годину: країну закривають на локдаун

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
15
Співробітники, які продовжать працювати, повинні мати сертифікат вакцинації. Новина оновлена 19 жовтня 2021, 07:36
Співробітники, які продовжать працювати, повинні мати сертифікат вакцинації.

Латвійський прем’єр-міністр анонсував посилення карантину через коронавірус з 21 жовтня.

Латвія закриється на локдаун на три тижні — до 15 листопада. Але навіть з середини останнього осіннього місяця латвійці зможуть лише частково повернутися до нормального життя. У Латвії в останній місяць різко погіршилася ситуація з коронавірусом — спочатку в країні закрили кордони для невакцинованих, потім — ввели надзвичайну ситуацію. Ці заходи не дали очікуваного ефекту і у вівторок уряд повинен оголосити рішення про початок локдауна.

Про це повідомив латвійський прем’єр Крішьяніс Каріньш пише BB.lv.

Як повідомляє видання, Латвія на першому місці в світі за зростанням захворюваності на коронавірус. При цьому рівень вакцинації в країні — низький, повідомив прем’єр Каріньш.

Рішення про локдаун має пройти затвердження Кабміну Латвії. Які зміни чекають громадян:

  • залишаться працювати тільки магазини першої необхідності
  • введуть комендантську годину з 20:00 до 5:00
  • канікули продовжать на тиждень, потім вчитися буде тільки молодша школа. Старша і вища освіта перейдуть на дистанційку до 15.11
  • дитячі садки будуть приймати тільки дітей, чиї батьки працюють на підприємствах критичної інфраструктури
  • працювати зможуть тільки важливі для економіки і держави підприємства, співробітники повинні бути вакциновані.

З 15 листопада торгівля повинна відновитися, але послугами зможуть скористатися вакциновані або перехворіли на COVID-19 громадяни.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні п’ять областей з понеділка увійшли в "червону зону" карантину.

Теги:
#Латвія #Карантин #Коронавірус #Covid-19 #Локдаун
Роман Абрамовський незабаром покине посаду міністра
Політика
Міністр екології Абрамовський покине свій пост вже на цьому тижні — джерело
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Роман Абрамовський незабаром покине посаду міністра
Міністр екології Абрамовський покине свій пост вже на цьому тижні — джерело
Дата публікації
Категорія
Поліція
Знайдений мертвим брат екс-мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, який застрелився два місяці тому: відомі деталі
Дата публікації
Категорія
Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді
У разі розпуску парламенту, "Слуга народу" вже не отримає монобольшість, — політолог
Дата публікації
Категорія
Багато українців вже хочуть увімкнення централізованого опалення
Опалювальний сезон-2021 в Україні вже почався: коли і де потеплішають батареї найближчим часом
Дата публікації
Категорія
Глава бюджетного комітету ВРУ Юрій Арістов
Глава бюджетного комітету Юрій Арістов: Моя задача — охороняти бюджет, а не роздавати. Але дехто все одно за цим приходить