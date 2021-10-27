Аеропорт Цюріха вже 18 років поспіль визнають найкращим у Європі: чим він такий гарний?

Найбільший аеропорт Швейцарії залишається непереможеним з 2004 року завдяки ступеню задоволеності клієнтів та високій якості послуг.

Серед аеропортів триває боротьба за титул найкращого аеропорту світу. Китай нещодавно відкрив довгоочікуваний міжнародний аеропорт Ченду Тяньфу, який також претендує на роль найкращого у світі.

Нещодавня стаття на сайті новин Newnews розповідає про те, який з аеропортів світу протягом багатьох років продовжує утримувати пальму першості і чому. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з перекладом цього матеріалу.

Заслуги аеропорту

Цього року аеропорт Цюріха отримав високу оцінку за впровадження широкого спектру протоколів з охорони здоров’я та безпеки як мандрівників, так і співробітників під час пандемії COVID. Це включало надання панелей з оргскла на стійках реєстрації та понад 200 пунктів гігієни з масками та дезінфікуючими засобами.

Аеропорт знаходиться всього за 11 хвилин подорожі від центру міста, що дозволяє легко і швидко дістатися до нього поїздом або автомобілем. Він має сучасну інфраструктуру із більш ніж 80 магазинами. Для подорожуючих протягом двох годин є швидке безкоштовне з’єднання Wi-Fi.

"У ці непрості часи, ця нагорода є великою честю для нас. Це визнання прекрасної співпраці між усіма нашими партнерами в аеропорту і величезною прихильністю всіх, хто працює в аеропорту Цюріха", — говорить генеральний директор Flughafen Zürich AG Стефан Відріг.

Внесок у захист довкілля

За словами Емануеля Флейті, керівника відділу сталого розвитку та навколишнього середовища аеропорту, з 2021 року аеропорт Цюріха також є одним із лідерів у галузі захисту клімату.

Починаючи з 1991 року з метою оцінки енергоспоживання та викидів в атмосферу і до сьогоднішнього дня аеропорт Цюріха скоротив викиди вуглецю майже на 50%. Це відповідає національному зобов’язанню Швейцарії на 2030 рік за Паризькою угодою.

За той же час трафік та інфраструктура збільшились майже на 60%.

World Travel Awards — це престижна програма, яка нагороджує лідерів індустрії туризму, авіаперевезень та готельного бізнесу. Вона вважається провідним авторитетом в оцінці досконалості у всіх секторах глобального туризму та подорожей.

Які ще країни виграли нагороди за мандрівки?

Португалія отримала безліч нагород, у тому числі "Найкраще місце для пляжного відпочинку в Європі" для Алгарве (історична провінція на півдні Португалії – прим.ред.) та "Найкращий туристичний напрямок у Європі" для Азорських островів.

Росія також посіла перше місце: Москва отримала звання "Кращий міський напрямок Європи", а Санкт-Петербург — "Найкраще місце для відпочинку в Європі".

Греція отримала таку бажану нагороду "Кращий напрямок Європи".

Переможці World Travel Award 2021 обираються міжнародним журі, що складається з експертів у галузі туризму.

Раніше "Телеграф" писав про те, що як виглядає Аеропорт Чангі, міжнародний аеропорт Сінгапуру, 7 разів визнаний найкращим у світі.