У ВООЗ порахували, скільки світ витратить на щеплення від коронавірусу

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) розповіли, кого вакцинуватимуть протягом найближчих десяти місяців

Згідно з підрахунками ВООЗ, на вакцинацію людства до вересня 2022 року доведеться витратити близько 23,4 млрд. доларів.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус звертає увагу на те, що зараз у багатьох країнах світу дуже низький відсоток вакцинованих людей. За його словами, зараз у всьому світі вже ввели 6,8 млрд доз вакцини і якби їх рівномірно розподілили між усіма країнами світу, то сьогодні вже були б щеплені по 40% населення в кожній країні.

Африканське бюро ВООЗ заявляє, що в африканському регіоні лише 10% із 54 країн зможуть досягти показника у 40% до кінця року, щоправда, для цього необхідно запровадити додаткові заходи.

Крім того, група у складі ста колишніх глав держав і міністрів закликає G-20 під час саміту в найближчі кілька днів ухвалити рішення про те, щоб передати надлишки вакцин країнам з низьким рівнем доходу. Вони вважають, що США, ЄС, Великобританія та Канада вже до кінця місяця накопичать близько 240 млн. доз невикористаних вакцин, які можна буде відправити країнам, які цього потребують.

Нагадаємо, у МОЗ детально пояснили механізм дії вакцин проти COVID-19. Розрізняють три основні підходи до розробки вакцин, залежно від того, що використовують для імунізації: цілісний вірус або бактерію; фрагменти мікроорганізму, що викликають імунну відповідь; лише генетичний матеріал, що містить код синтезу конкретних білків, а чи не цілісний вірус. В Україні використовують такі типи вакцин: мРНК-вакцина — Comirnaty/Pfizer-BioNTech; векторна (рекомбінантна) — AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield і SKBio); інактивована (вакцина з неактивним вірусом) — CoronaVac/Sinovac Biotech