В ВОЗ посчитали, сколько мир потратит на прививки от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, кого будут вакцинировать в течение ближайших десяти месяцев

Согласно подсчетам ВОЗ, на вакцинацию населения земли до сентября 2022 года придется потратить около 23,4 млрд долларов.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус обращает внимание на то, что сейчас во многих странах мира очень низкий процент вакцинированных людей. По его словам сейчас во всем мире уже ввели 6,8 млрд доз вакцины и если бы их равномерно распределили между всеми странами мира, то сегодня уже были бы привиты по 40% населения в каждой стране.

Африканское бюро ВОЗ заявляет, что в африканском регионе только 10% с 54 стран смогут достичь показателя в 40% до конца года, правда, для этого необходимо ввести дополнительные меры.

Кроме того, группа в составе ста бывших глав государств и министров призывает G-20 во время саммита в ближайшие несколько дней принять решение о том, чтобы передать излишки вакцин нуждающимся странам с низким уровнем дохода. Они полагают, что США, ЕС, Великобритания и Канада уже до конца месяца накопят около 240 млн. доз неиспользованных вакцин, которые можно будет отправить странам, которые в этом нуждаются.

Напомним, в Минздраве детально объяснили механизм действия вакцин против COVID-19. Различают три основных подхода к разработке вакцин в зависимости от того, что используют для иммунизации: цельный вирус или бактерию; фрагменты микроорганизма, вызывающие иммунный ответ; только генетический материал, содержащий код для синтеза конкретных белков, а не цельный вирус. В Украине используют такие типы вакцин: мРНК-вакцина — Comirnaty / Pfizer-BioNTech; векторная (рекомбинантной) — AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield и SKBio); инактивированная (вакцина с неактивным вирусом) — CoronaVac / Sinovac Biotech