Если вакцины не защищают, есть ли смысл делать прививку?

Смерть вакцинированных людей от осложнений, связанных с COVID-19, ставит под сомнение необходимость делать прививки

Ученые по всему миру продолжают работать, чтобы найти эффективное средство борьбы против коронавируса. Многие надеются, что однажды это средство будет найдено, и мы сможем лечить его, просто купив таблетки от Covid-19 в ближайшей аптеке.

Недавняя статья на сайте CNN рассказывает о том, что сейчас даже полный курс вакцинации не гарантирует, что человек не заболеет. Но, тем не менее, врачи настаивают на том, что не нужно поддаваться панике и пренебрегать мерами безопасности.

В понедельник, 18 октября, умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл. Его семья объявила, что он полностью вакцинирован, но осложнения, связанные с COVID-19 не оставили ему шансов. Сообщается, что ему было 84 года, и он также страдал от рака крови.

Чтобы разобраться с вопросом о том, работают ли вакцины, корреспонденты CNN побеседовали с медицинским аналитиком, доктором Леаной Вен, врачом скорой помощи и профессором политики и управления в области здравоохранения. Она также является автором новой книги "Мосты жизни: путь доктора в борьбе за общественное здоровье" (Lifelines: A Doctorʼs Journey in the Fight for Public Health).

Эффективны ли вакцины?

На вопрос журналиста Леана Вен заявила, что вакцины от Covid-19 на самом деле очень эффективны. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США они снижают вероятность положительного результата теста на Covid-19 в шесть раз и вероятность смерти в 11 раз.

Это означает, что если вы вакцинированы, у вас в шесть раз меньше шансов заразиться Covid-19, чем у непривитых людей. И у вас в 11 раз меньше шансов умереть от Covid-19 по сравнению с непривитым человеком. Это отличная эффективность.

Однако вакцины против Covid-19 не защищают вас на 100%. Ни одна в мире вакцина этого не делает. Но это не означает, что вакцина не работает или вам не следует прививаться.

Почему вакцинированные люди заболевают?

Доктор Леана Вен заявила, что, конечно же, для некоторых людей сохраняется вероятность тяжелого исхода, несмотря на вакцинацию. И учитывая то, что известно на данный момент, генерал Пауэлл Колин попал в эту категорию.

Люди старшего возраста часто имеют сопутствующие заболевания. Особому риску подвергаются люди с ослабленным иммунитетом. Очень преклонный возраст в сочетании с множественной миеломой у генерала Пауэлла сыграли свою роль.

Ослабленный иммунитет – это одна из причин, по которой рекомендуется повторная вакцинация.

На вопрос, почему чиновники системы здравоохранения настаивают на всеобщей вакцинации, Леана Вен ответила так: "Если вокруг вас много вирусов, это увеличивает ваши шансы заразиться. Вот почему главное — сделать прививки как можно большему числу людей. Это снижает общий уровень заражения и защищает всех. А если вы находитесь в зоне с большим количеством вирусов, ношение маски в людных помещениях добавляет дополнительный уровень защиты".

Будьте разумны, мыслите логически

Далее Леана Вен обратилась к противникам вакцинации, тем, кто не верит в эффективность вакцины, и попросила их подумать о других ситуациях в медицине.

"Допустим, — сказала она, — у кого-то есть болезнь сердца. Есть лекарства для лечения болезней сердца, но они не на 100% эффективны. Тот факт, что кто-то попадает в больницу с обострением болезни, не означает, что лекарства не стоит принимать".

Она подчеркнула тот факт, что работа общественного здравоохранения направлена на профилактику. Когда, вдруг, профилактика не дает результата и человек заболевает, мы все это видим. Но, при этом мы не видим того, сколько жизней было спасено благодаря этой профилактике. Это ускользает от нашего внимания.

Суть в том, что вакцины работают. Они снижают вероятность заражения, тяжелого заболевания и смерти.

В конечном счете, ключом к снижению риска заражения Covid-19 и прекращению пандемии является всеобщая вакцинация. Это защищает нас лично и окружающих.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в этом году коронавирус в Украине бьет прошлогодние рекорды и заболевших уже почти вдвое больше.