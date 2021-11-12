Китай накрили рекордні снігопади (фото)

Влада північно-східних регіонів країни кинула всі зусилля на те, щоб забезпечити стабільне електро- та теплопостачання

Снігові шторми накрили цього тижня північний схід Китаю.

Про це у четвер, 11 листопада, повідомляє Reuters.

Внаслідок рекордних снігопадів у деяких районах порушено рух транспорту на дорогах, зупинилися потяги, а на тлі різкого зниження температура повітря з’явилася ймовірність відключення електроенергії.

Рух у провінції Ляонін був серйозно порушений і більшість платних станцій швидкісних автомагістралей було закрито. Залізничні та автобусні вокзали також були закриті, за винятком міст Далянь та Даньдун.

У вівторок, 9 листопада, температура в деяких районах на північному сході Китаю впала на 14 градусів за Цельсієм.

Метеорологічні служби в Ляоніні та провінції Цзилінь оголосили червоні попередження про снігові бурі, найбільш сильні в чотирирівневій системі попередження про погоду з колірним кодуванням.

Головний синоптик метеорологічної обсерваторії провінції Ляонін зазначає, що нещодавній снігопад у західній частині регіону був найсильнішим із 1951 року. Найбільше снігу – 53 см – було зафіксовано у місті Аньшань.

У північно-східному регіоні влада працює над збільшенням потужностей з виробництва енергії та імпорту вугілля, щоб не виникло труднощів із теплопостачанням.

У засніженому Шеньяні влада закликала ринки та магазини знизити ціни на деякі овочі, одночасно збільшивши їх постачання.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, яким регіонам України варто готуватися до похолодання та першого снігу.