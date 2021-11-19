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Прибиральника міністра звинуватили у шпигунстві на Іран: що відомо

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Олена Волкова Олена Волкова
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Прибиральник повинен був встановити на комп’ютер міністра шкідливе програмне забезпечення, але був розсекречений
Прибиральник повинен був встановити на комп’ютер міністра шкідливе програмне забезпечення, але був розсекречений

Як рецидивіст, який крав та грабував банки, влаштувався на роботу до міністра — загадка

Співробітники служби безпеки Ізраїлю розсекретили іранського шпигуна, який прикинувся прибиральником і влаштувався працювати до міністра оборони Бені Ганца.

За інформацією The Times of Israel, 37-річний Омрі Горен сам зголосився стати шпигуном і запропонував Ірану свої послуги. Чоловік мав доступ до будинку міністра оборони Ізраїлю і запропонував спецслужбам Тегерана допомогти з доступом до комп’ютера топ-чиновника, встановивши на нього шкідливе ПЗ.

Проте горе-шпигуна вирахували до того, як він встиг нашкодити. Горена вже звинуватили у шпигунстві: прибиральнику загрожує позбавлення волі на строк 10 до 15 років.

Цікаво, що раніше чоловік уже був судимий — і не раз, а цілих п’ять. Як Горену, який раніше пограбував банк, вдалося влаштуватися на роботу до міністра, залишається загадкою.

Нагадаємо, ФСБ Росії заявили про арешт та викриття в Ялті в окупованому Криму нібито українського шпигуна.

Також "Телеграф" повідомляв, що турецькі правоохоронці провели спецоперацію з упіймання військових шпигунів у Стамбулі. Одним із затриманих виявився громадянин України.

Теги:
#Іран #Ізраїль #Шпигун #Рецидивісти
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