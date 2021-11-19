Прибиральника міністра звинуватили у шпигунстві на Іран: що відомо

Як рецидивіст, який крав та грабував банки, влаштувався на роботу до міністра — загадка

Співробітники служби безпеки Ізраїлю розсекретили іранського шпигуна, який прикинувся прибиральником і влаштувався працювати до міністра оборони Бені Ганца.

За інформацією The Times of Israel, 37-річний Омрі Горен сам зголосився стати шпигуном і запропонував Ірану свої послуги. Чоловік мав доступ до будинку міністра оборони Ізраїлю і запропонував спецслужбам Тегерана допомогти з доступом до комп’ютера топ-чиновника, встановивши на нього шкідливе ПЗ.

Проте горе-шпигуна вирахували до того, як він встиг нашкодити. Горена вже звинуватили у шпигунстві: прибиральнику загрожує позбавлення волі на строк 10 до 15 років.

Цікаво, що раніше чоловік уже був судимий — і не раз, а цілих п’ять. Як Горену, який раніше пограбував банк, вдалося влаштуватися на роботу до міністра, залишається загадкою.

Нагадаємо, ФСБ Росії заявили про арешт та викриття в Ялті в окупованому Криму нібито українського шпигуна.

Також "Телеграф" повідомляв, що турецькі правоохоронці провели спецоперацію з упіймання військових шпигунів у Стамбулі. Одним із затриманих виявився громадянин України.