Уборщика министра обвинили в шпионаже на Иран: что известно

Как рецидивист, который воровал и грабил банки, устроился на работу к министру — загадка

Сотрудники службы безопасности Израиля рассекретили иранского шпиона, который притворился уборщиком и устроился на работу к министру обороны Бени Ганцу.

По информации The Times of Israel, 37-летний Омри Горен сам вызвался стать шпионом и предложил Ирану свои услуги. Мужчина был вхож в дом к министру обороны Израиля и предложил спецслужбам Тегерана помочь с доступом к компьютеру топ-чиновника, установив на него вредоносное ПО.

Впрочем, горе-шпиона вычислили до того, как он успел навредить. Горену уже предъявили обвинение в шпионаже: уборщику грозит лишение свободы на срок 10 до 15 лет.

Интересно, что ранее мужчина уже был судим — и не один раз, а целых пять. Как Горену, ранее ограбившему банк, удалось устроиться на работу к министру, остается загадкой.

Напомним, ФСБ России заявили об аресте и разоблачении в Ялте в оккупированном Крыму якобы украинского шпиона.

Также "Телеграф" сообщал, что турецкие правоохранители провели спецоперацию по поимке военных шпионов в Стамбуле. Одним из задержанных оказался гражданин Украины.