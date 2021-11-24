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Актор із серіалу Netflix "Король тигрів" поцілив собі в голову під час сварки з дружиною: подробиці

Автор
Наталія Чебан
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Джефф Джонсон, який здійснив самогубство під час сварки з дружиною
Джефф Джонсон, який здійснив самогубство під час сварки з дружиною

Популярний актор застрелився на очах у дружини

Джефф Джонсон, який грав торговця рептиліями у відомому серіалі від Netflix "Король тигрів", вчинив самогубство, поціливши собі у голову.

Про це в понеділок, 22 листопада, повідомляє портал TMZ.

Як інформує місцева поліція, 58-річний актор покінчив із життям під час сварки із власною дружиною ще у вересні: чоловік несподівано вхопився за зброю, приставив її до голови та вистрілив. 

За словами вдови Джонсона відомо, що під час приїзду медиків він був ще живий, проте через деякий час помер вже у медичному закладі. 

Вчинок чоловіка вона пояснити не може і наголошує, що на психічні розлади її Джеф не страждав. 

А ми нагадаємо, що перші серії американського документального міні-серіалу про життя колекціонера диких тварин з`явився на екранах у березні 2020 року. 

Глядачі одразу оцінили історію під назвою "Король тигрів" позитивними відгуками і "документалка" швидко стала однією з найуспішніших серед проектів Netflix.

Нагадаємо також, Netflix може відмовитися від послуг принца Гаррі та Меган через те, що "їх стало занадто багато".

Теги:
#Самогубство #Джеффрі Джонсон #Сімейна сварка #Netflix
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